Відключення світла 7 березня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у суботу, 7 березня / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У частині регіонів України у суботу, 7 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 7 березня:

Реклама

Група 1: 12:00-16:00

Група 2: Відключень немає

Група 3: 14:00-17:30

Група 4: Відключень немає

Реклама

Група 5: 16:00-19:30

Група 6: Відключень немає

Група 7: 17:30-21:00

Група 8: 08:00-10:30

Реклама

Група 9: 19:30-23:00

Група 10: 08:00-12:00

Група 11: Відключень немає

Група 12: 10:30-14:00

Реклама

Група 13: 12:00-16:00

Група 14: Відключень немає

Група 15: 14:00-17:30

Група 16: Відключень немає

Реклама

Група 17: 16:00-19:30

Група 18: Відключень немає

Група 19: 17:30-21:00

Група 20: 08:00-10:30

Реклама

Група 21: 19:30-23:00

Група 22: 08:00-12:00

Група 23: Відключень немає

Група 24: 10:30-14:00

Реклама

Група 25: 12:00-16:00

Група 26: Відключень немає

Група 27: 14:00-17:30

Група 28: Відключень немає

Реклама

Група 29: 16:00-19:30

Група 30: Відключень немає

Група 31: 17:30-21:00

Група 32: 08:00-10:30

Реклама

Група 33: 19:30-23:00

Група 34: 08:00-12:00

Група 35: Відключень немає

Група 36: 10:30-14:00

Реклама

Група 37: 01:30-05:00, 12:00-15:30

Група 38: 02:00-05:30, 12:30-16:00

Група 39: 03:00-06:30, 13:30-17:00

Група 40: 03:30-07:00, 14:00-17:30

Реклама

Група 41: 05:00-08:30, 15:30-19:00

Група 42: 05:30-09:00, 16:00-19:30

Група 43: 06:30-10:00, 17:00-20:00

Група 44: 07:00-10:30, 17:30-21:00

Реклама

Група 45: 00:00-01:30, 08:30-12:00, 19:00-22:30

Група 46: 00:00-02:00, 09:00-12:30, 20:00-23:30

Група 47: 00:00-03:00, 10:00-13:30, 21:00-24:00

Група 48: 00:00-03:30, 10:30-14:00

Реклама

Група 49: 12:00-16:00

Група 50: Відключень немає

Група 51: 14:00-17:30

Група 52: Відключень немає

Реклама

Група 53: 16:00-19:30

Група 54: Відключень немає

Група 55: 17:30-21:00

Група 56: 08:00-10:30

Реклама

Група 57: 19:30-23:00

Група 58: 08:00-12:00

Група 59: Відключень немає

Група 60: 10:30-14:00

Реклама

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 7 березня

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 7 березня:

1.2: 09:00 — 14:00

2.1: 13:30 — 18:30

2.2: 13:30 — 18:30

Реклама

3.2: 18:00 — 21:30

4.1: 07:30 — 09:30

4.2: 07:30 — 09:30

5.1: 09:00 — 11:30

Реклама

5.2: 18:00 — 23:00

6.1: 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 7 березня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 7 березня:

Реклама

1.1 08:00-10:30; 17:30-21:00

1.2 08:00-10:30; 17:30-21:00

2.1 08:00-10:30

2.2 17:30-21:00

Реклама

3.1 10:30-14:00

3.2 10:30-14:00

4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.2 21:00-24:00

Реклама

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 14:00-17:30

6.2 не вимикається

Реклама

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 7 березня:

Група 1.1 14:00 — 17:00

Група 1.2 13:30 — 17:00

Група 3.1 08:00 — 10:00

Реклама

Група 3.2 08:00 — 11:00

Група 4.1 17:00 — 20:30

Група 4.2 17:00 — 21:00

Група 5.2 20:30 — 24:00

Реклама

Група 6.2 10:00 — 13:30

Групи 2.1, 2.2, 5.1, 6.1 — відключень не заплановано

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 7 березня

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 7 березня

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 7 березня:

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковано орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 2 — 8 березня

Де не відключатимуть світло

У суботу, 7 березня, відключень світла у Житомирській, Черкаській, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.

Реклама

Нагадаємо, Росія влаштувала блекаут жителям у 4 областях України. Ворожі атаки знову пошкодили енергетичну інфраструктуру.