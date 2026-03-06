- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 2 хв
Відключення світла 7 березня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на суботу, 7 березня, для столиці та всіх регіонів України.
У частині регіонів України у суботу, 7 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 7 березня:
Група 1: 12:00-16:00
Група 2: Відключень немає
Група 3: 14:00-17:30
Група 4: Відключень немає
Група 5: 16:00-19:30
Група 6: Відключень немає
Група 7: 17:30-21:00
Група 8: 08:00-10:30
Група 9: 19:30-23:00
Група 10: 08:00-12:00
Група 11: Відключень немає
Група 12: 10:30-14:00
Група 13: 12:00-16:00
Група 14: Відключень немає
Група 15: 14:00-17:30
Група 16: Відключень немає
Група 17: 16:00-19:30
Група 18: Відключень немає
Група 19: 17:30-21:00
Група 20: 08:00-10:30
Група 21: 19:30-23:00
Група 22: 08:00-12:00
Група 23: Відключень немає
Група 24: 10:30-14:00
Група 25: 12:00-16:00
Група 26: Відключень немає
Група 27: 14:00-17:30
Група 28: Відключень немає
Група 29: 16:00-19:30
Група 30: Відключень немає
Група 31: 17:30-21:00
Група 32: 08:00-10:30
Група 33: 19:30-23:00
Група 34: 08:00-12:00
Група 35: Відключень немає
Група 36: 10:30-14:00
Група 37: 01:30-05:00, 12:00-15:30
Група 38: 02:00-05:30, 12:30-16:00
Група 39: 03:00-06:30, 13:30-17:00
Група 40: 03:30-07:00, 14:00-17:30
Група 41: 05:00-08:30, 15:30-19:00
Група 42: 05:30-09:00, 16:00-19:30
Група 43: 06:30-10:00, 17:00-20:00
Група 44: 07:00-10:30, 17:30-21:00
Група 45: 00:00-01:30, 08:30-12:00, 19:00-22:30
Група 46: 00:00-02:00, 09:00-12:30, 20:00-23:30
Група 47: 00:00-03:00, 10:00-13:30, 21:00-24:00
Група 48: 00:00-03:30, 10:30-14:00
Група 49: 12:00-16:00
Група 50: Відключень немає
Група 51: 14:00-17:30
Група 52: Відключень немає
Група 53: 16:00-19:30
Група 54: Відключень немає
Група 55: 17:30-21:00
Група 56: 08:00-10:30
Група 57: 19:30-23:00
Група 58: 08:00-12:00
Група 59: Відключень немає
Група 60: 10:30-14:00
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 7 березня:
1.2: 09:00 — 14:00
2.1: 13:30 — 18:30
2.2: 13:30 — 18:30
3.2: 18:00 — 21:30
4.1: 07:30 — 09:30
4.2: 07:30 — 09:30
5.1: 09:00 — 11:30
5.2: 18:00 — 23:00
6.1: 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 7 березня:
1.1 08:00-10:30; 17:30-21:00
1.2 08:00-10:30; 17:30-21:00
2.1 08:00-10:30
2.2 17:30-21:00
3.1 10:30-14:00
3.2 10:30-14:00
4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.2 21:00-24:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 14:00-17:30
6.2 не вимикається
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 7 березня:
Група 1.1 14:00 — 17:00
Група 1.2 13:30 — 17:00
Група 3.1 08:00 — 10:00
Група 3.2 08:00 — 11:00
Група 4.1 17:00 — 20:30
Група 4.2 17:00 — 21:00
Група 5.2 20:30 — 24:00
Група 6.2 10:00 — 13:30
Групи 2.1, 2.2, 5.1, 6.1 — відключень не заплановано
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковано орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Де не відключатимуть світло
У суботу, 7 березня, відключень світла у Житомирській, Черкаській, Чернівецькій, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Львівській та Рівненській областях не заплановано.
Нагадаємо, Росія влаштувала блекаут жителям у 4 областях України. Ворожі атаки знову пошкодили енергетичну інфраструктуру.