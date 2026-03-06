Відключення світла 7 березня: які графіки застосують

Відключення світла / © ТСН.ua

У суботу, 7 березня, у частині регіонів України діятимуть обмеження електропостачання.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

«У частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зазначили в «Укренерго».

Також додали, що запровадження графіків зумовлене пошкодженнями енергосистеми внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, щоб стабілізувати роботу мережі.

Обсяги та точний час відключень за конкретними адресами залежать від ситуації в кожному окремому регіоні. Оперативну інформацію щодо застосування обмежень оприлюднюють обленерго на своїх офіційних ресурсах та сторінках у соцмережах. Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитись у разі нових викликів.

Відключення світла — останні новини

Нагадаємо, ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 6 березня, для столиці та всіх регіонів України.

Також через російські удари 6 березня без світла залишились жителі чотирьох областей України.

Наразі в Одеській області спостерігається одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням в усій Україні.