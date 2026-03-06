- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 7 березня: які графіки застосують
В «Укренерго» запровадиои графіки відключень світла на 7 березня.
У суботу, 7 березня, у частині регіонів України діятимуть обмеження електропостачання.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
«У частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зазначили в «Укренерго».
Також додали, що запровадження графіків зумовлене пошкодженнями енергосистеми внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів, щоб стабілізувати роботу мережі.
Обсяги та точний час відключень за конкретними адресами залежать від ситуації в кожному окремому регіоні. Оперативну інформацію щодо застосування обмежень оприлюднюють обленерго на своїх офіційних ресурсах та сторінках у соцмережах. Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитись у разі нових викликів.
Відключення світла — останні новини
Нагадаємо, ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 6 березня, для столиці та всіх регіонів України.
Також через російські удари 6 березня без світла залишились жителі чотирьох областей України.
Наразі в Одеській області спостерігається одна з найскладніших ситуацій з електропостачанням в усій Україні.