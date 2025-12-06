- Дата публікації
Відключення світла 7 грудня: актуальні графіки для Києва та всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 7 грудня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у неділю, 7 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 7 грудня:
1.1 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;
1.2 — 00:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 22:30;
2.1 — 03:00 — 10:00; 13:30 — 20:30;
2.2 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;
3.1 — 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 23:30;
3.2 – 06:30 — 10:00; 11:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;
4.1 – 05:30 — 10:00; 13:30 — 20:30;
4.2 — 00:00 — 06:30; 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
5.1 — 00:00 — 03:00; 06:30 — 13:30; 17:00 — 22:30;
5.2 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 17:00; 20:30 — 22:30;
6.1 – 03:00 — 06:30; 10:00 — 17:00; 20:30 — 00:00;
6.2 – 03:00 — 10:00; 13:30 — 19:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 7 грудня:
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 7 грудня:
1.1: 04:00-07:30; 12:00-18:00; 19:00-21:30
1.2: 04:00-06:00; 07:30-11:30; 12:00-18:00; 19:00-21:30
2.1: 00:00-06:00; 07:30-11:30; 12:00-18:00; 19:00-24:00
2.2: 00:00-06:00; 07:30-11:00; 12:00-18:00; 19:00-24:00
3.1: 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-21:30
3.2: 04:00-06:00; 07:30-11:00; 14:30-19:00
4.1: 06:00-11:00; 14:30-19:00
4.2: 06:00-11:00; 14:30-19:00
5.1: 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 21:30-24:00
5.2: 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-19:00; 21:30-24:00
6.1: 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00
6.2: 00:00-04:00; 11:00-14:30; 18:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 7 грудня:
1.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 17-20, 22-24
1.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-16, 17-20, 22-24
2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-20, 21-24
2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 18-21, 22-24
3.1: 02-04, 06-09, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
3.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-17, 18-20, 22-24
4.1: 00-02, 04-07, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22
5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
5.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-18, 20-22
6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
6.2: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 20-22
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, у ніч проти суботи РФ вдарила по об’єктах енергетики восьми областей. Енергетики попередили, що відключень світла стане більше.