716
Відключення світла 7 лютого: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 7 лютого, для столиці та регіонів України.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у суботу, 7 лютого

В усіх регіонах Україні у суботу, 7 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 7 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 7 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 7 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Ситуація з електропостачання в області залишається стабільно складною. протягом доби світло в оселях буде лише по 6 годин трьома короткими періодами по 2 години

Графік відключення світла на Миколаївщині 7 лютого:

1.1 — 00:00 — 02:00; 04:00 — 10:00; 12:00 — 18:00; 20:00 — 00:00;

1.2 — 00:00 — 06:00; 08:00 — 14:00; 16:00 — 22:00;

2.1 — 00:00 — 04:00; 06:00 — 12:00; 14:00 — 20:00; 22:00 — 00:00;

2.2 — 00:00 — 06:00; 08:00 — 12:00; 16:00 — 22:00;

3.1 — 00:00 — 04:00; 06:00 — 12:00; 14:00 — 20:00; 22:00 — 00:00;

3.2 — 02:00 — 08:00; 10:00 — 16:00; 18:00 — 00:00;

4.1 — 02:00 — 08:00; 12:00 — 16:00; 18:00 — 00:00;

4.2 — 02:00 — 08:00; 10:00 — 16:00; 18:00 — 22:00;

5.1 — 00:00 — 04:00; 06:00 — 12:00; 14:00 — 20:00; 22:00 — 00:00;

5.2 — 00:00 — 02:00; 04:00 — 10:00; 12:00 — 18:00; 20:00 — 00:00;

6.1 — 00:00 — 06:00; 08:00 — 14:00; 16:00 — 22:00;

6.2 — 00:00 — 02:00; 04:00 — 10:00; 12:00 — 18:00; 20:00 — 00:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

У Запорізькій області світло відключатимуть на 10-12 годин. 4-годиннні періоди з електрикою дозволять спланувати домашні справи, щоб не вмикати потужні прилади одночасно і не перевантажувати енергосистему.

Графік відключення світла у Запорізькій області 7 лютого:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

На Полтавщині споживачам доведеться ловити короткі періоди зі світлом, яких буде загалом 4-5 годин на добу. Проміжків в 1-1,5 години вистачить тільки для заряджання гаджетів першої необхідності.

Графік відключення світла на Полтавщині 7 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 7 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 7 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

На Кіровоградщині світло відключатимуть протягом доби короткими періодами по три години. Загалом світло буде 6 годин на добу, але періоди зі світлом триватимуть лише по годині, що ускладнить планування домашніх справ.

Графік відключення світла на Кіровоградщині 7 лютого:

Черга 1.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 1.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-12, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 14-16, 17-20, 21-24

Черга 4.1: 00-03, 04-07, 08-10, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-14, 16-19, 20-23

Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 16-18, 19-22, 23-24

Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Черга 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22, 23-24

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 7 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 7 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

На Чернігівщині світло в домівках буде 5-7 годин на добу. Графік анонсують нерівномірний, світло з’являтиметься періодами по 2-3 години.

Графік відключення світла на Чернігівщині 7 лютого

Графік відключення світла в Черкаській області

На Черкащині електропостачання буде суворо обмежено. Світло вмикатимуть короткими періодами по півтори години, загалом до 6 годин на добу.

Графік відключення світла на Черкащині 7 лютого:

1.1: 00:00 — 04:30, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:30

1.2: 01:00 — 05:30, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 23:30

2.1: 00:00 — 01:00, 02:30 — 07:00, 08:30 — 13:00, 14:30 — 19:00, 20:30 — 00:00

2.2: 00:00 — 02:00, 03:30 — 08:00, 09:30 — 14:00, 15:30 — 20:00, 21:30 — 00:00

3.1: 00:00 — 03:00, 04:30 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 21:00, 22:30 — 00:00

3.2: 00:00 — 01:30, 03:00 — 07:30, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:30, 21:00 — 00:00

4.1: 00:00 — 00:30, 02:00 — 06:30, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:30, 20:00 — 00:00

4.2: 00:00 — 03:30, 05:00 — 09:30, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:30, 23:00 — 00:00

5.1: 00:00 — 02:30, 04:00 — 08:30, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:30, 22:00 — 00:00

5.2: 01:30 — 06:00, 07:30 — 12:00, 13:30 — 18:00, 19:30 — 24:00

6.1: 00:30 — 05:00, 06:30 — 11:00, 12:30 — 17:00, 18:30 — 23:00

6.2: 00:00 — 04:00, 05:30 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00, 23:30 — 00:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 2—8 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 7 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 7 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік у Волинській області виглядає дуже оптимістично. Світло відключатимуть лише чотирьом підчергам по 3,5 години. Решта споживачів розпочне вихідні без відключень.

Графік відключення світла на Волині 7 лютого

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 7 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Ситуація зі світлом на Прикарпатті у суботу одна з найоптимістичніших. Світло відключатимуть менш ніж половині споживачів і лише один раз на 3,5 години.

Графік відключення світла на Прикарпатті 7 лютого

Графік відключення світла в Закарпатській області

На Закарпатті світло відключатимуть ще менше — лише на 2,5 години для шести підчерг з дванадцяти. Водночас в енергосистемі зберігається напружена ситуація, тож електроенергію варто споживати ощадливо, особливо, коли світло є.

Графік відключення світла на Закарпатті 7 лютого

Графік відключення світла у Львівській області

На Львівщині ситуація теж стабільна. Відключати світло будуть менш ніж половині споживачів на 3,5 години один раз за добу.

Графік відключення світла на Львівщині 7 лютого

Графік відключення світла в Рівненській області

На Рівненщині субота мине без відключень для більшості споживачів. Лише чотири підчерги будуть знеструмлені на 3-4 години у денні або вечірні години.

Графік відключення світла на Рівненщині 7 лютого

Нагадаємо, в Києві запроваджено особливий графік. Ситуація зі світлом має покращитися для мешканців Дніпровського і Дарницького районів столиці.

Новина доповнюється
