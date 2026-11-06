ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
2 хв

Відключення світла 7 листопада: актуальні графіки по регіонам

ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на суботу, 7 листопада, для столиці та регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у суботу, 7 листопада / © ТСН

В усіх регіонах Україні у суботу, 7 листопада, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

За повідомленням «Укренерго», протягом доби відключатимуть від 2 до 4 черг споживачів одночасно.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 7 листопада:

Група 1: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 2: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 3: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 4: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 5: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 6: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 7: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 8: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 9: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 10: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 11: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 12: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 13: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 14: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 15: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 16: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 17: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 18: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 19: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 20: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 21: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 22: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 23: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 24: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 25: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 26: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 27: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 28: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 29: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 30: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 31: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 32: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 33: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 34: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 35: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 36: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 37: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 38: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 39: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 40: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 41: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 42: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 43: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 44: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 45: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 46: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 47: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 48: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00
Група 49: 00:00-05:30, 09:30-17:30, 20:00-24:00
Група 50: 00:00-06:00, 10:30-18:00, 21:00-24:00
Група 51: 02:00-08:30, 11:30-19:00, 21:30-24:00
Група 52: 02:30-09:30, 12:00-20:00, 22:30-24:00
Група 53: 03:30-10:30, 13:30-21:00
Група 54: 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 55: 05:30-12:00, 14:30-22:30
Група 56: 00:00-00:30, 06:00-13:30, 15:30-23:00
Група 57: 00:00-02:00, 06:30-14:00, 16:30-24:00
Група 58: 00:00-02:30, 07:00-14:30, 17:30-24:00
Група 59: 00:00-03:30, 08:00-15:30, 18:00-24:00
Група 60: 00:00-04:00, 08:30-16:30, 19:00-24:00

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 7 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 7 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 7 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 7 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 7 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 7 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 7 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Одещині 7 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 7 листопада:

1.1 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 16:30; 23:30 — 00:00;
1.2 — 02:30 — 06:00; 13:00 — 20:00; 22:30 — 00:00;

2.1 — 02:30 — 06:00; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;
2.2 — 02:30 — 06:00; 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00;

3.1. — 06:00 — 09:30; 13:00 — 16:30; 20:00 — 23:30;
3.2 — 06:00 — 09:30; 13:00 — 20:00; 23:30 — 00:00;

4.1 — 00:00 — 02:30; 08:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
4.2 — 00:00 — 02:30; 09:30 — 16:30; 23:30 — 00:00;

5.1 — 08:30 — 13:00; 16:30 — 22:30;
5.2 — 06:00 — 09:30; 16:30 — 22:30;

6.1 — 00:00 — 02:30; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
6.2 — 00:00 — 02:30; 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 7 листопада:

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
2.2: 13:00 — 18:00, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.1: 00:00 — 00:30, 08:30 — 13:30, 17:30 — 22:30
4.2: 00:00 — 00:30, 08:30 — 13:30, 17:30 — 22:30
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 13:00 — 18:00, 22:30 — 24:00
6.1: 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 7 листопада:

  • 1.1 — 00:00–03:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00

  • 1.2 — 00:30–04:00, 08:00–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30

  • 2.1 — 01:00–04:30, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00

  • 2.2 — 01:30–05:00, 08:30–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30

  • 3.1 — 02:00–05:30, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

  • 3.2 — 03:00–06:30, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–24:00

  • 4.1 — 04:00–07:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00

  • 4.2 — 04:30–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–24:00

  • 5.1 — 00:00–00:30, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00

  • 5.2 — 00:00–01:00, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–24:00

  • 6.1 — 00:00–01:30, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

  • 6.2 — 00:00–02:00, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 7 листопада:

Черга 1.1:
03:30-06:00, 07:00-10:30, 14:00-21:00
Черга 1.2:
07:00-10:30, 14:00-21:00
Черга 2.1:
06:00-10:30, 14:00-21:00
Черга 2.2:
06:00-10:30, 14:00-21:00
Черга 3.1:
00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00
Черга 3.2:
00:00-03:30, 07:00-14:00, 17:30-24:00
Черга 4.1:
00:00-03:30, 17:30-24:00
Черга 4.2:
00:00-03:30, 17:30-24:00
Черга 5.1:
00:00-07:00, 10:30-17:30, 21:00-22:00
Черга 5.2:
03:30-07:00, 10:30-17:30, 21:00-22:00
Черга 6.1:
03:30-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00
Черга 6.2:
03:30-07:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 7 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 7 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 7 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 7 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 7 листопада:

Черга 1.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 00-02, 04-06, 09-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 04-06, 09-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 7 листопада

Графік відключення світла на Сумщині 7 листопада

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 7 листопада

Графік відключення світла на Чернігівщині 7 листопада

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 7 листопада:

1.1 01:00 — 03:00, 05:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

2.1 01:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00

2.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

3.1 01:00 — 03:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 23:00

3.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

4.1 03:00 — 05:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00

4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

5.1 03:00 — 05:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00

5.2 00:00 — 01:00, 05:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 23:00

6.1 00:00 — 01:00, 03:00 — 06:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00

6.2 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 7 листопада

Графік відключення світла в Чернівецькій області 7 листопада

Графіки відключень у Вінницькій області

Графік відключення світла на Вінничині 7 листопада:

Черга 1.1:
02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 20:00-22:00
Черга 1.2:
02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 20:00-22:00
Черга 2.1:
02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00
Черга 2.2:
02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-22:00
Черга 3.1:
04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00
Черга 3.2:
04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00
Черга 4.1:
04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-24:00
Черга 4.2:
04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-24:00
Черга 5.1:
00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-20:00
Черга 5.2:
00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-20:00
Черга 6.1:
00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 18:00-20:00
Черга 6.2:
00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 18:00-20:00

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 7 листопада:

Підчерга 1.1 — 00:00-04:00; 09:00-13:00; 18:00-21:00.
Підчерга 1.2 — 00:00-04:00; 09:00-13:00; 18:00-21:00.

Підчерга 2.1 — 00:00-04:00; 13:00-17:00; 22:00-24:00.
Підчерга 2.2 — 00:00-04:00; 13:00-17:00; 22:00-24:00.

Підчерга 3.1 — 04:00-08:00; 13:00-18:00.
Підчерга 3.2 — 04:00-08:00; 13:00-18:00.

Підчерга 4.1 — 04:00-08:00; 13:00-17:00; 21:00-24:00.
Підчерга 4.2 — 04:00-08:00; 13:00-17:00; 21:00-24:00.

Підчерга 5.1 — 08:00-13:00; 17:00-22:00.
Підчерга 5.2 — 08:00-13:00; 17:00-22:00.

Підчерга 6.1 — 08:00-13:00; 17:00-22:00.
Підчерга 6.2 — 08:00-13:00; 17:00-22:00.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомив про нові кроки України у відповідь на російські удари по енергетиці. Він наголосив, що операція проти нафтопереробної галузі РФ триватиме.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie