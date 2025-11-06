Відключення світла 7 листопада: "Укренерго" анонсувало вимушені обмеження у більшості областей

«Укренерго» запроваджує вимушені графіки відключень на п’ятницю, 7 листопада

Наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти змушують «Укренерго» запроваджувати заходи обмеження споживання електроенергії у більшості регіонів України. У п’ятницю, 7 листопада обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.

Про це повідомляє «Укренерго» у своєму офіційному Telegram-каналі.

Графіки погодинних відключень: коли не буде світла

Оператор наголошує, що обмеження запроваджуються вимушено і є наслідком пошкоджень енергооб’єктів внаслідок російських атак. Для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.

Час і обсяг застосування графіків виглядають так:

Час: з 08:00 до 21:00 ;

Обсяг: від 0.5 до 1.5 черги споживачів.

Енергетики просять споживачів бути уважними: час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

Обмеження для промисловості

Окрім побутових споживачів, графіки обмеження потужності будуть застосовуватися і для промислових підприємств. Це стандартний захід, що дозволяє знизити загальне навантаження на систему у години пікового споживання.

Для промислових споживачів обмеження діятимуть від 08:00 до 22:00.

«Укренерго» закликає усіх українців до ощадливого споживання електроенергії, особливо коли світло з’являється за графіком. Це допомагає збалансувати роботу енергосистеми та запобігти аварійним відключенням.

