Відключення світла 7 листопада: "Укренерго" анонсувало вимушені обмеження у більшості областей
«Укренерго» анонсувало графіки відключень електропостачання на п’ятницю, 7 листопада.
Наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти змушують «Укренерго» запроваджувати заходи обмеження споживання електроенергії у більшості регіонів України. У п’ятницю, 7 листопада обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.
Про це повідомляє «Укренерго» у своєму офіційному Telegram-каналі.
Графіки погодинних відключень: коли не буде світла
Оператор наголошує, що обмеження запроваджуються вимушено і є наслідком пошкоджень енергооб’єктів внаслідок російських атак. Для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень.
Час і обсяг застосування графіків виглядають так:
Час: з 08:00 до 21:00;
Обсяг: від 0.5 до 1.5 черги споживачів.
Енергетики просять споживачів бути уважними: час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись залежно від поточної ситуації в енергосистемі.
Обмеження для промисловості
Окрім побутових споживачів, графіки обмеження потужності будуть застосовуватися і для промислових підприємств. Це стандартний захід, що дозволяє знизити загальне навантаження на систему у години пікового споживання.
Для промислових споживачів обмеження діятимуть від 08:00 до 22:00.
«Укренерго» закликає усіх українців до ощадливого споживання електроенергії, особливо коли світло з’являється за графіком. Це допомагає збалансувати роботу енергосистеми та запобігти аварійним відключенням.
Нагадаємо, Портников оцінив, чи можливий повний блекаут в Україні внаслідок ударів Росії по енергосистемі. Попри можливі тимчасові труднощі та відключення, наявність АЕС робить зусилля росіян влаштувати повний блекаут в Україні «абсолютно безперспективними».