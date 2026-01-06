Відключення світла 7 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у середу, 7 січня

В усіх регіонах Україні у середу, 7 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

У середу, 7 січня, на Лівому березі Києва скасовані екстрені відключення. Вночі Дніпровський, Деснянський та Дарницький райони Києва повертаються до погодинних графіків відключень.

Графік відключення світла у столиці 7 січня:

Підгрупа 1.1 відключення:

з 12:30 до 16:30

Підгрупа 1.2 відключення:

з 03:00 до 05:30

з 12:30 до 16:30

Підгрупа 2.1 відключення:

з 12:30 до 16:30

з 23:00 до 24:00

Підгрупа 2.2 відключення:

з 14:00 до 18:00

Підгрупа 3.1 відключення:

з 06:00 до 09:30

з 16:00 до 20:00

Підгрупа 3.2 відключення:

з 05:30 до 09:30

з 16:00 до 20:00

Підгрупа 4.1 відключення:

з 06:00 до 09:30

з 16:00 до 20:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 08:00 до 09:30

з 16:00 до 20:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 09:00 до 13:00

з 19:30 до 22:00

Підгрупа 5.2 відключення:

з 00:00 до 03:00

з 09:00 до 13:00

Підгрупа 6.1 відключення:

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 22:00

Підгрупа 6.2 відключення:

з 09:00 до 13:00

з 19:30 до 23:30

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 7 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Впродовж грудня ворог сильно пошкодив 10 підстанцій Одещини. Всього в 2025 РФ атакувала 25 енергообʼєктів області.

Енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 7 січня:

1.1 — 11:30 — 15:00;

1.2 — 08:00 — 11:30; 15:00 — 17:30;

2.1 — 12:30 — 17:30;

2.2 — 11:30 — 15:00;

3.1 — 11:30 — 15:00; 22:00 — 00:00;

3.2 — 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;

4.1 — 01:00 — 04:30; 11:30 — 15:00;

4.2 — 00:00 — 01:00; 15:00 — 18:30;

5.1 — 05:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;

5.2 — 04:30 — 08:00; 18:30 — 20:30;

6.1 — 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;

6.2 — 08:00 — 11:30; 18:30 — 22:00.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 7 січня:

1.1: 05:30 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 20:30

3.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 23:30

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00

6.1: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 7 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 7 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 7 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 7 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 7 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 7 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 7 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 7 січня:

1.1 06:00 — 09:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

1.2 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00

2.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 17:00

2.2 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

3.1 08:00 — 11:00, 15:00 — 18:00

3.2 09:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

4.1 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

4.2 09:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

5.1 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

5.2 11:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

6.1 00:00 — 02:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

6.2 04:00 — 06:00, 12:00 — 15:00, 18:00 — 20:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 7 січня

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 7 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 7 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 7 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 7 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 7 січня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 7 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 7 січня

Нагадаємо, що відбувається зі світлом у регіонах. Стан енергосистеми України залишається складним через регулярні удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури.