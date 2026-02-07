- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 3 хв
Відключення світла 8 лютого: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 8 лютого, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у неділю, 8 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
В столиці наразі застосовані екстрені знеструмлення. Тимчасовий графік почне діяти тільки після скасування екстрених відключень і стабілізації системи.
Графік відключення світла у столиці 8 лютого:
Група 1: 00:00-03:30, 05:30-15:30, 17:00-24:00
Група 2: 00:00-04:00, 06:00-16:00, 17:30-24:00
Група 3: 00:00-05:30, 07:30-17:00, 18:30-24:00
Група 4: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00
Група 5: 00:00-07:30, 09:30-18:30, 20:00-24:00
Група 6: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00
Група 7: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00
Група 8: 01:00-10:00, 12:00-20:30, 22:00-24:00
Група 9: 00:00-00:30, 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:00-24:00
Група 10: 00:00-01:00, 02:30-12:00, 14:00-22:00, 23:30-24:00
Група 11: 00:00-02:00, 03:30-13:30, 15:30-23:00
Група 12: 00:00-02:30, 04:00-14:00, 16:00-23:30
Група 13: 00:00-03:30, 05:30-15:30, 17:00-24:00
Група 14: 00:00-04:00, 06:00-16:00, 17:30-24:00
Група 15: 00:00-05:30, 07:30-17:00, 18:30-24:00
Група 16: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00
Група 17: 00:00-07:30, 09:30-18:30, 20:00-24:00
Група 18: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00
Група 19: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00
Група 20: 01:00-10:00, 12:00-20:30, 22:00-24:00
Група 21: 00:00-00:30, 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:00-24:00
Група 22: 00:00-01:00, 02:30-12:00, 14:00-22:00, 23:30-24:00
Група 23: 00:00-02:00, 03:30-13:30, 15:30-23:00
Група 24: 00:00-02:30, 04:00-14:00, 16:00-23:30
Група 25: 00:00-03:30, 05:30-15:30, 17:00-24:00
Група 26: 00:00-04:00, 06:00-16:00, 17:30-24:00
Група 27: 00:00-05:30, 07:30-17:00, 18:30-24:00
Група 28: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00
Група 29: 00:00-07:30, 09:30-18:30, 20:00-24:00
Група 30: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00
Група 31: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00
Група 32: 01:00-10:00, 12:00-20:30, 22:00-24:00
Група 33: 00:00-00:30, 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:00-24:00
Група 34: 00:00-01:00, 02:30-12:00, 14:00-22:00, 23:30-24:00
Група 35: 00:00-02:00, 03:30-13:30, 15:30-23:00
Група 36: 00:00-02:30, 04:00-14:00, 16:00-23:30
Група 37: 00:00-03:30, 05:30-15:30, 17:00-24:00
Група 38: 00:00-04:00, 06:00-16:00, 17:30-24:00
Група 39: 00:00-05:30, 07:30-17:00, 18:30-24:00
Група 40: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00
Група 41: 00:00-07:30, 09:30-18:30, 20:00-24:00
Група 42: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00
Група 43: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00
Група 44: 01:00-10:00, 12:00-20:30, 22:00-24:00
Група 45: 00:00-00:30, 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:00-24:00
Група 46: 00:00-01:00, 02:30-12:00, 14:00-22:00, 23:30-24:00
Група 47: 00:00-02:00, 03:30-13:30, 15:30-23:00
Група 48: 00:00-02:30, 04:00-14:00, 16:00-23:30
Група 49: 00:00-03:30, 05:30-15:30, 17:00-24:00
Група 50: 00:00-04:00, 06:00-16:00, 17:30-24:00
Група 51: 00:00-05:30, 07:30-17:00, 18:30-24:00
Група 52: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00
Група 53: 00:00-07:30, 09:30-18:30, 20:00-24:00
Група 54: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00
Група 55: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00
Група 56: 01:00-10:00, 12:00-20:30, 22:00-24:00
Група 57: 00:00-00:30, 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:00-24:00
Група 58: 00:00-01:00, 02:30-12:00, 14:00-22:00, 23:30-24:00
Група 59: 00:00-02:00, 03:30-13:30, 15:30-23:00
Група 60: 00:00-02:30, 04:00-14:00, 16:00-23:30
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Запорізькій області
На Запоріжжі світло у споживачів буде по 8-12 годин на добу. Чотиригодинні періоди електропостачання дозволять спланувати домашні справи.
Графік відключення світла у Запорізькій області 8 лютого:
1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
На Харківщині світло в оселях буде по 7-11 годин на добу.
Графік відключення світла на Харківщині 8 лютого:
1.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
1.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
2.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
2.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
На Кіровоградщині ситуація залишається напруженою. Єлектропостачання для побутових споживачів буде лише по 6 годин на добу короткими періодами, які дозволять лише підзарядити гаджети.
Графік відключення світла на Кіровоградщині 8 лютого:
Черга 1.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 1.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24
Черга 2.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Черга 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Черга 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24
Черга 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23
Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Черга 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24
Графік відключення світла в Сумській області
На Сумщині ситуація стабільно важка. Світло відключатимуть по 16 годин на добу.
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 8 лютого: доповнюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла на Волині 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла на Прикарпатті 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла на Львівщині 8 лютого: доповнюється
Графік відключення світла в Рівненській області
На Рівненщині світло в домівках з’являтиметься короткими періодами по дві години. Загалом знеструмлення триватимуть по 18 годин на добу.
Графік відключення світла на Рівненщині 8 лютого:
підчерга 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
підчерга 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
підчерга 2.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
підчерга 2.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
підчерга 3.1 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
підчерга 3.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
підчерга 4.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
підчерга 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
підчерга 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
підчерга 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
підчерга 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
підчерга 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
Нагадаємо, енергетики попередили про важкі дні попереду для Києва. Замість очікуваного покращення на столицю чекає темрява, адже ворожа атака завдала енергосистемі набагато серйозніших руйнувань, ніж здавалося на перший погляд.