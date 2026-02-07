ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла 8 лютого: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на неділю, 8 лютого, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у неділю, 8 лютого

В усіх регіонах Україні у неділю, 8 лютого, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

В столиці наразі застосовані екстрені знеструмлення. Тимчасовий графік почне діяти тільки після скасування екстрених відключень і стабілізації системи.

Графік відключення світла у столиці 8 лютого:

Група 1: 00:00-03:30, 05:30-15:30, 17:00-24:00

Група 2: 00:00-04:00, 06:00-16:00, 17:30-24:00

Група 3: 00:00-05:30, 07:30-17:00, 18:30-24:00

Група 4: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

Група 5: 00:00-07:30, 09:30-18:30, 20:00-24:00

Група 6: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

Група 7: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

Група 8: 01:00-10:00, 12:00-20:30, 22:00-24:00

Група 9: 00:00-00:30, 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:00-24:00

Група 10: 00:00-01:00, 02:30-12:00, 14:00-22:00, 23:30-24:00

Група 11: 00:00-02:00, 03:30-13:30, 15:30-23:00

Група 12: 00:00-02:30, 04:00-14:00, 16:00-23:30

Група 13: 00:00-03:30, 05:30-15:30, 17:00-24:00

Група 14: 00:00-04:00, 06:00-16:00, 17:30-24:00

Група 15: 00:00-05:30, 07:30-17:00, 18:30-24:00

Група 16: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

Група 17: 00:00-07:30, 09:30-18:30, 20:00-24:00

Група 18: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

Група 19: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

Група 20: 01:00-10:00, 12:00-20:30, 22:00-24:00

Група 21: 00:00-00:30, 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:00-24:00

Група 22: 00:00-01:00, 02:30-12:00, 14:00-22:00, 23:30-24:00

Група 23: 00:00-02:00, 03:30-13:30, 15:30-23:00

Група 24: 00:00-02:30, 04:00-14:00, 16:00-23:30

Група 25: 00:00-03:30, 05:30-15:30, 17:00-24:00

Група 26: 00:00-04:00, 06:00-16:00, 17:30-24:00

Група 27: 00:00-05:30, 07:30-17:00, 18:30-24:00

Група 28: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

Група 29: 00:00-07:30, 09:30-18:30, 20:00-24:00

Група 30: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

Група 31: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

Група 32: 01:00-10:00, 12:00-20:30, 22:00-24:00

Група 33: 00:00-00:30, 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:00-24:00

Група 34: 00:00-01:00, 02:30-12:00, 14:00-22:00, 23:30-24:00

Група 35: 00:00-02:00, 03:30-13:30, 15:30-23:00

Група 36: 00:00-02:30, 04:00-14:00, 16:00-23:30

Група 37: 00:00-03:30, 05:30-15:30, 17:00-24:00

Група 38: 00:00-04:00, 06:00-16:00, 17:30-24:00

Група 39: 00:00-05:30, 07:30-17:00, 18:30-24:00

Група 40: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

Група 41: 00:00-07:30, 09:30-18:30, 20:00-24:00

Група 42: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

Група 43: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

Група 44: 01:00-10:00, 12:00-20:30, 22:00-24:00

Група 45: 00:00-00:30, 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:00-24:00

Група 46: 00:00-01:00, 02:30-12:00, 14:00-22:00, 23:30-24:00

Група 47: 00:00-02:00, 03:30-13:30, 15:30-23:00

Група 48: 00:00-02:30, 04:00-14:00, 16:00-23:30

Група 49: 00:00-03:30, 05:30-15:30, 17:00-24:00

Група 50: 00:00-04:00, 06:00-16:00, 17:30-24:00

Група 51: 00:00-05:30, 07:30-17:00, 18:30-24:00

Група 52: 00:00-06:00, 08:00-17:30, 19:00-24:00

Група 53: 00:00-07:30, 09:30-18:30, 20:00-24:00

Група 54: 00:00-08:00, 10:00-19:00, 20:30-24:00

Група 55: 00:30-09:30, 11:30-20:00, 21:30-24:00

Група 56: 01:00-10:00, 12:00-20:30, 22:00-24:00

Група 57: 00:00-00:30, 02:00-11:30, 13:30-21:30, 23:00-24:00

Група 58: 00:00-01:00, 02:30-12:00, 14:00-22:00, 23:30-24:00

Група 59: 00:00-02:00, 03:30-13:30, 15:30-23:00

Група 60: 00:00-02:30, 04:00-14:00, 16:00-23:30

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Графік відключення світла на Одещині 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Запорізькій області

На Запоріжжі світло у споживачів буде по 8-12 годин на добу. Чотиригодинні періоди електропостачання дозволять спланувати домашні справи.

Графік відключення світла у Запорізькій області 8 лютого:

1.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 8 лютого

Графік відключення світла на Полтавщині 8 лютого

Графік відключення світла в Харківській області

На Харківщині світло в оселях буде по 7-11 годин на добу.

Графік відключення світла на Харківщині 8 лютого:

1.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

1.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

2.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

2.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

На Кіровоградщині ситуація залишається напруженою. Єлектропостачання для побутових споживачів буде лише по 6 годин на добу короткими періодами, які дозволять лише підзарядити гаджети.

Графік відключення світла на Кіровоградщині 8 лютого:

Черга 1.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 1.2: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.1: 00-01, 02-05, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 2.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.1: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 3.2: 01-04, 05-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 4.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 4.2: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 5.1: 00-03, 04-07, 08-11, 12-15, 16-19, 20-23

Черга 5.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Черга 6.1: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Черга 6.2: 00-02, 03-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22, 23-24

Графік відключення світла в Сумській області

На Сумщині ситуація стабільно важка. Світло відключатимуть по 16 годин на добу.

Графік відключення світла на Сумщині 8 лютого

Графік відключення світла на Сумщині 8 лютого

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 8 лютого: доповнюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла на Вінничині 2 — 8 лютого

Графік відключення світла на Вінничині 2 — 8 лютого

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 8 лютого: доповнюється

Графік відключення світла в Рівненській області

На Рівненщині світло в домівках з’являтиметься короткими періодами по дві години. Загалом знеструмлення триватимуть по 18 годин на добу.

Графік відключення світла на Рівненщині 8 лютого:

  • підчерга 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

  • підчерга 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

  • підчерга 2.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

  • підчерга 2.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

  • підчерга 3.1 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

  • підчерга 3.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

  • підчерга 4.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

  • підчерга 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

  • підчерга 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

  • підчерга 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

  • підчерга 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

  • підчерга 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

Нагадаємо, енергетики попередили про важкі дні попереду для Києва. Замість очікуваного покращення на столицю чекає темрява, адже ворожа атака завдала енергосистемі набагато серйозніших руйнувань, ніж здавалося на перший погляд.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
154
Наступна публікація

