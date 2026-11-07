- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1988
- Час на прочитання
- 3 хв
Відключення світла 8 листопада: кількість черг та графіки для регіонів
ДТЕК та обленерго анонсували графіки погодинних відключень світла на неділю, 8 листопада, для столиці та всіх регіонів України.
У частині регіонів Україні у неділю, 8 листопада, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
За повідомленням «Укренерго», протягом доби відключатимуть від 1,5 до 4 черг споживачів одночасно.
Актуальні графіки публікують регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Одеській області
Графік відключення світла на Одещині 8 листопада:
Підгрупа 1.1:
з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30
Підгрупа 1.2:
з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30
Підгрупа 2.1:
з 12:30 до 16:30
Підгрупа 2.2:
з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30
Підгрупа 3.1:
з 16:00 до 20:00
Підгрупа 3.2:
з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 20:00
Підгрупа 4.1:
з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 20:00
Підгрупа 4.2:
з 05:30 до 09:30, з 16:00 до 20:00
Підгрупа 5.1:
з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 22:30
Підгрупа 5.2:
з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 24:00
Підгрупа 6.1 відключення:
з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 24:00
Підгрупа 6.2 відключення:
з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00, з 19:30 до 24:00
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 8 листопада:
1.1 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 13:30; 20:30 — 22:30;
1.2 — 00:00 — 00:30; 06:30 — 10:00; 20:30 — 00:00;
2.1 — 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
2.2 — 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;
3.1 — 03:00 — 06:30; 13:30 — 17:00;
3.2 — 00:00 — 03:00; 13:30 — 17:00;
4.1 — 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30;
4.2 — 00:00 — 03:00; 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
5.1 — 03:00 — 06:30; 13:30 — 17:00;
5.2 — 03:00 — 06:30; 13:30 — 17:00;
6.1 — 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30;
6.2 — 08:30 — 10:00; 20:30 — 00:00.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 8 листопада:
Черга 1.1
з 00:00 до 05:00, з 09:00 до 14:00, з 18:00 до 23:00
Черга 1.2
з 03:00 до 08:00, з 12:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00
Черга 2.1
з 04:30 до 09:30, з 13:30 до 18:30
Черга 2.2
з 00:00 до 03:30, з 07:30 до 12:30, з 16:30 до 21:30
Черга 3.1
з 00:00 до 05:00, з 09:00 до 14:00, з 18:00 до 23:00
Черга 3.2
з 00:00 до 00:30, з 08:30 до 13:30, з 17:30 до 22:30
Черга 4.1
з 13:00 до 18:00, з 22:30 до 24:00
Черга 4.2
з 13:00 до 18:00, з 22:30 до 24:00
Черга 5.1
з 03:00 до 08:00, з 12:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00
Черга 5.2
з 00:00 до 03:30, з 07:30 до 12:30, з 16:30 до 21:30
Черга 6.1
з 04:30 до 09:30, з 13:30 до 18:30
Черга 6.2
з 00:00 до 00:30, з 08:30 до 13:30, з 17:30 до 22:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла на Полтавщині 8 листопада:
1.1 — 01:00–04:30, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00
1.2 — 01:30–05:00, 09:00–12:30, 14:30–18:30, 20:30–23:30
2.1 — 02:00–05:30, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00
2.2 — 03:00–06:00, 09:30–13:30, 15:30–19:30, 21:30–24:00
3.1 — 04:00–06:30, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00
3.2 — 04:30–07:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–24:00
4.1 — 00:00–00:30, 05:00–08:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00
4.2 — 00:00–01:00, 05:30–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–24:00
5.1 — 00:00–01:30, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00
5.2 — 00:00–02:00, 06:30–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00
6.1 — 00:00–03:00, 07:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00
6.2 — 00:30–04:00, 07:30–11:30, 13:30–17:30, 19:30–22:30
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 8 листопада:
Черга 1.1:
04:00-07:30, 11:00-18:00
Черга 1.2:
04:00-07:30, 11:00-18:00
Черга 2.1:
00:00-07:30, 11:00-18:00, 22:00-24:00
Черга 2.2:
04:00-07:30, 11:00-18:00, 22:00-24:00
Черга 3.1:
07:00-11:00, 14:30-21:30
Черга 3.2:
04:00-11:00, 14:30-21:30
Черга 4.1:
07:30-11:00, 14:30-21:30
Черга 4.2:
07:30-11:00, 14:30-21:30
Черга 5.1:
00:00-04:00, 07:30-14:30, 18:00-24:00
Черга 5.2:
00:00-04:00, 07:30-14:30, 18:00-24:00
Черга 6.1:
00:00-04:00, 09:00-14:30, 18:00-24:00
Черга 6.2:
00:00-04:00, 09:00-14:30, 18:00-24:00
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 8 листопада:
Черга 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Черга 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 3.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Черга 4.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 4.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.1: 00-02, 04-06, 09-10, 12-14, 16-18, 20-22
Черга 6.2: 00-02, 04-06, 09-10, 12-14, 16-18, 20-22
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 8 листопада:
1.1 00:00 — 02:00, 05:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
1.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
2.1 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
2.2 00:00 — 03:00, 05:00 — 08:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00
3.1 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
3.2 08:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 22:00
4.1 01:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
4.2 02:00 — 05:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 23:00
5.1 03:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
5.2 03:00 — 06:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 23:00
6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
6.2 00:00 — 01:00, 03:00 — 06:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 8 листопада:
Черга 1.1:
3:30-7:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00
Черга 1.2:
3:30-7:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00
Черга 2.1:
3:30-7:00, 9:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00
Черга 2.2:
3:30-7:00, 9:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00
Черга 3.1:
3:30-7:00, 9:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00
Черга 3.2:
1:30-3:30, 9:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00
Черга 4.1:
0:00-1:30, 7:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-22:00
Черга 4.2:
0:00-1:30, 7:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-22:00
Черга 5.1:
0:00-3:30, 7:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
Черга 5.2:
0:00-3:30, 7:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
Черга 6.1:
1:30-3:30, 7:00-9:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00
Черга 6.2:
0:00-3:30, 7:00-9:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00
Графіки відключень у Вінницькій області
Графік відключення світла на Вінничині 8 листопада:
Черга 1.1:
02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
Черга 1.2:
02:00-04:00, 09:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
Черга 2.1:
02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
Черга 2.2:
08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
Черга 3.1:
04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00
Черга 3.2:
04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00
Черга 4.1:
04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00
Черга 4.2:
10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00
Черга 5.1:
00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00
Черга 5.2:
06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00
Черга 6.1:
00:00-02:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00
Черга 6.2:
00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 8 листопада:
Підчерга 1.1 — 03:00-06:00; 12:00-16:00; 22:00-24:00.
Підчерга 1.2 — 03:00-06:00; 12:00-16:00; 22:00-24:00.
Підчерга 2.1 — 09:00-12:00; 19:00-22:00.
Підчерга 2.2 — 09:00-12:00; 19:00-22:00.
Підчерга 3.1 — 00:00-03:00; 12:00-16:00.
Підчерга 3.2 — 00:00-03:00; 12:00-16:00.
Підчерга 4.1 — 06:00-09:00; 16:00-19:00.
Підчерга 4.2 — 09:00-12:00; 19:00-22:00.
Підчерга 5.1 — 00:00-03:00; 09:00-12:00; 19:00-22:00.
Підчерга 5.2 — 03:00-06:00; 16:00-19:00; 22:00-24:00.
Підчерга 6.1 — 06:00-09:00; 16:00-19:00.
Підчерга 6.2 — 06:00-09:00; 16:00-19:00.
Нагадаємо, у Дніпрі понад 60 тисяч споживачів залишилися без світла через повторні російські атаки на енергетику. Відновлювальні роботи наразі неможливо розпочати через атаку, що досі триває.