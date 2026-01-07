Відключення світла 8 січня: актуальні графіки для Києва та всіх областей

Відключення світла в Україні у четвер, 8 січня

В усіх регіонах Україні у четвер, 8 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 8 січня:

Підгрупа 1.1 відключення:

з 09:30 до 13:30

Підгрупа 1.2 відключення:

з 09:30 до 13:30

з 20:00 до 23:30

Підгрупа 2.1 відключення:

з 00:00 до 02:30

з 09:30 до 13:30

з 20:00 до 22:00

Підгрупа 2.2 відключення:

з 09:30 до 13:30

з 20:00 до 22:00

Підгрупа 3.1 відключення:

з 13:00 до 17:00

з 23:30 до 24:00

Підгрупа 3.2 відключення:

з 13:00 до 17:00

Підгрупа 4.1 відключення:

з 02:30 до 06:00

з 13:00 до 17:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 13:00 до 17:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 06:00 до 10:00

з 16:30 до 20:30

Підгрупа 5.2 відключення:

з 08:00 до 10:00

з 16:30 до 20:30

Підгрупа 6.1 відключення:

з 06:00 до 10:00

з 16:30 до 20:30

Підгрупа 6.2 відключення:

з 06:00 до 10:00

з 16:30 до 20:30

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 8 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Одеській області

Впродовж грудня ворог сильно пошкодив 10 підстанцій Одещини. Всього в 2025 РФ атакувала 25 енергообʼєктів області.

Енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 8 січня:

1.1 — 05:30 — 08:30; 15:30 — 17:30;

1.2 — 12:00 — 15:30;

2.1 — 19:00 — 22:30;

2.2 — 08:30 — 12:00; 22:30 — 00:00;

3.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

3.2 — 12:00 — 15:30;

4.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 20:30;

4.2 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 20:30;

5.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

5.2 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

6.1 — 12:00 — 15:30;

6.2 — 00:00 — 01:30; 12:30 — 17:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 8 січня:

1.1: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30

5.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 23:30

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 8 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 8 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 8 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 8 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 8 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 8 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 8 січня:

1.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

1.2 10:00 — 12:00, 17:00 — 19:00

2.1 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

2.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

3.1 12:00 — 14:00, 19:00 — 22:00

3.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

4.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00

4.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

5.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00

5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

6.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00

6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 8 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Графік відключення світла на Хмельниччині 8 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 8 січня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 8 січня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 8 січня: доповнюється

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 8 січня: доповнюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 8 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 8 січня

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, чому після свят відключень стало більше. Більшість підприємств та офісів не працювали у свята, а тепер повернулися до роботи. Ще один фактор — різке похолодання.