- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1062
- Час на прочитання
- 3 хв
Відключення світла 8 січня: актуальні графіки для Києва та всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на четвер, 8 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у четвер, 8 січня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла у столиці 8 січня:
Підгрупа 1.1 відключення:
з 09:30 до 13:30
Підгрупа 1.2 відключення:
з 09:30 до 13:30
з 20:00 до 23:30
Підгрупа 2.1 відключення:
з 00:00 до 02:30
з 09:30 до 13:30
з 20:00 до 22:00
Підгрупа 2.2 відключення:
з 09:30 до 13:30
з 20:00 до 22:00
Підгрупа 3.1 відключення:
з 13:00 до 17:00
з 23:30 до 24:00
Підгрупа 3.2 відключення:
з 13:00 до 17:00
Підгрупа 4.1 відключення:
з 02:30 до 06:00
з 13:00 до 17:00
Підгрупа 4.2 відключення:
з 13:00 до 17:00
Підгрупа 5.1 відключення:
з 06:00 до 10:00
з 16:30 до 20:30
Підгрупа 5.2 відключення:
з 08:00 до 10:00
з 16:30 до 20:30
Підгрупа 6.1 відключення:
з 06:00 до 10:00
з 16:30 до 20:30
Підгрупа 6.2 відключення:
з 06:00 до 10:00
з 16:30 до 20:30
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла на Київщині 8 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Одеській області
Впродовж грудня ворог сильно пошкодив 10 підстанцій Одещини. Всього в 2025 РФ атакувала 25 енергообʼєктів області.
Енергетики змушені вимикати світло в момент критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 8 січня:
1.1 — 05:30 — 08:30; 15:30 — 17:30;
1.2 — 12:00 — 15:30;
2.1 — 19:00 — 22:30;
2.2 — 08:30 — 12:00; 22:30 — 00:00;
3.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
3.2 — 12:00 — 15:30;
4.1 — 05:30 — 08:30; 19:00 — 20:30;
4.2 — 12:00 — 15:30; 19:00 — 20:30;
5.1 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
5.2 — 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;
6.1 — 12:00 — 15:30;
6.2 — 00:00 — 01:30; 12:30 — 17:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 8 січня:
1.1: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
1.2: 00:00 — 02:00, 07:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
2.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
3.1: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30
5.1: 00:00 — 00:30, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
5.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00
6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 23:30
6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 8 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 8 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 8 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 8 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 8 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 8 січня:
1.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
1.2 10:00 — 12:00, 17:00 — 19:00
2.1 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00
2.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
3.1 12:00 — 14:00, 19:00 — 22:00
3.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00
4.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00
4.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00
5.1 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00
5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00
6.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00
6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 17:00 — 20:00
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 8 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Графік відключення світла на Хмельниччині 8 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла на Прикарпатті 8 січня: доповнюється
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 8 січня: доповнюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, чому після свят відключень стало більше. Більшість підприємств та офісів не працювали у свята, а тепер повернулися до роботи. Ще один фактор — різке похолодання.