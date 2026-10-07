Відключення світла 8 жовтня: "Укренерго" оголосило графіки

Відключення еоектроенергії / © Associated Press

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В Україні 8 жовтня діятимуть обмеження споживання електроенергії. У частині регіонів застосовуватимуть погодинні відключення світла для побутових та інших споживачів.

Про це повідомило НЕК «Укренерго».

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Обмеження пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

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Які обмеження діятимуть 8 жовтня

За даними «Укренерго», протягом усієї доби, від 00:00 до 23:59, передбачені:

графіки обмеження потужності — для промисловості та бізнесу;

графіки погодинних відключень — для всіх категорій споживачів, обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Обмеження можуть діяти протягом усієї доби, однак конкретний час відключення залежатиме від ситуації в енергосистемі та графіків, які оприлюднюють оператори систем розподілу в регіонах.

В «Укренерго» наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

«Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні», — закликали в компанії.

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Також споживачів просять ощадливо використовувати електроенергію, зокрема після відновлення електропостачання за графіком.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що в Україні тривалість відключень електроенергії може зрости до 15–16 годин на добу, якщо Росія продовжить системно атакувати об’єкти генерації та енергетичну інфраструктуру.

Також публікувалися оновлені графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 7 жовтня.

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