Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла 9 березня: актуальні графіки для всіх областей

В Україні 9 березня можуть діяти графіки відключення електроенергії. Енергетики оприлюднили актуальну інформацію щодо можливих обмежень світла та порадили перевіряти розклад для кожної області окремо.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Відключення світла 9 березня

Відключення світла 9 березня / © Associated Press

В усіх регіонах Україні у понеділок, 9 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Київській області

Графіки відключень на 9 березня для Київщини.

Графіки відключень на 9 березня для Київщини. / © ДТЕК

Графіки відключень на 9 березня для Київщини. / © ДТЕК

Графіки відключень на 9 березня для Київщини. / © ДТЕК

Графіки відключень на 9 березня для Київщини. / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 березня:

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 березня. / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 березня. / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 березня. / © ДТЕК

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 березня. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Сумській області

Завтра, 9 березня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Графік відключення світла в Сумській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Сумській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Відповідно до команди НЕК «Укренерго», з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 9 березня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 - 00:30

1.2: 07:30 - 11:30

3.1: 14:30 - 20:00

3.2: 14:30 - 20:00

4.1: 19:30 - 24:00

5.1: 14:30 - 20:00

6.1: 19:30 - 22:30

6.2: 19:30 - 22:30

Також з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла в Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 9 березня за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ). 

Години відсутності електропостачання: 

1.1:  18:00 – 20:00

2.1: 16:00 – 18:00

2.2: 16:00 – 18:00

3.1: 18:00 – 20:00

4.1: 20:00 – 22:00

5.1: 16:00 – 18:00

5.2: 20:00 – 22:00

6.1: 20:00 – 22:00

6.2: 18:00 – 20:00

