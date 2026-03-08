Відключення світла 9 березня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла 9 березня / © Associated Press

В усіх регіонах Україні у понеділок, 9 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Київській області

Графіки відключень на 9 березня для Київщини.

Графіки відключень на 9 березня для Київщини. / © ДТЕК

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 березня:

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 березня. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Сумській області

Завтра, 9 березня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Графік відключення світла в Сумській області. / © ДТЕК

Графік відключення світла в Запорізькій області

Відповідно до команди НЕК «Укренерго», з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 9 березня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 - 00:30

1.2: 07:30 - 11:30

3.1: 14:30 - 20:00

3.2: 14:30 - 20:00

4.1: 19:30 - 24:00

5.1: 14:30 - 20:00

6.1: 19:30 - 22:30

6.2: 19:30 - 22:30

Також з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла в Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 9 березня за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

1.1: 18:00 – 20:00

2.1: 16:00 – 18:00

2.2: 16:00 – 18:00

3.1: 18:00 – 20:00

4.1: 20:00 – 22:00

5.1: 16:00 – 18:00

5.2: 20:00 – 22:00

6.1: 20:00 – 22:00

6.2: 18:00 – 20:00