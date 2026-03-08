- Дата публікації
Відключення світла 9 березня: актуальні графіки для всіх областей
В Україні 9 березня можуть діяти графіки відключення електроенергії. Енергетики оприлюднили актуальну інформацію щодо можливих обмежень світла та порадили перевіряти розклад для кожної області окремо.
В усіх регіонах Україні у понеділок, 9 березня, будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Київській області
Графіки відключень на 9 березня для Київщини.
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 березня:
Графік відключення світла в Сумській області
Завтра, 9 березня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Графік відключення світла в Запорізькій області
Відповідно до команди НЕК «Укренерго», з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 9 березня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
1.1: 00:00 - 00:30
1.2: 07:30 - 11:30
3.1: 14:30 - 20:00
3.2: 14:30 - 20:00
4.1: 19:30 - 24:00
5.1: 14:30 - 20:00
6.1: 19:30 - 22:30
6.2: 19:30 - 22:30
Також з 08:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Графік відключення світла в Черкаській області
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 9 березня за командою НЕК «Укренерго» застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
1.1: 18:00 – 20:00
2.1: 16:00 – 18:00
2.2: 16:00 – 18:00
3.1: 18:00 – 20:00
4.1: 20:00 – 22:00
5.1: 16:00 – 18:00
5.2: 20:00 – 22:00
6.1: 20:00 – 22:00
6.2: 18:00 – 20:00