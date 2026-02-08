Відключення світла 9 лютого: де будуть аварійні знеструмлення: деталі від «Укренерго»

Відключення світла в Україні 9 лютого / © ТСН.ua

У понеділок, 9 лютого, в усіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це передає «Укренерго».

«Завтра, 9 лютого, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — йдеться в повідомленні.

«Укренерго» попереджає, що в окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі будуть застосовуватись аварійні знеструмлення.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків знеструмлень в усіх регіонах», — запевнили у компанії.

Причина відключень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад і більшість голів ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

