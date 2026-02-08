ТСН у соціальних мережах

Відключення світла 9 лютого: графіки для Києва та всіх областей

Попри колосальний дефіцит електрики, у столиці повертаються до тимчасових графіків.

Богдан Скаврон
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні

Через наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України у понеділок, 9 лютого, в усіх областях будуть запроваджені графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Як повідомили в ДТЕК, енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри колосальний дефіцит електрики, у столиці повертаються до тимчасових графіків.

Дізнатися графік відключень світла можна в чат-боті, на сайті ДТЕК або в Київ Цифровому.

Графік відключення світла в Київській області

Енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в Київській області.

Як повідомили у ДТЕК, відтепер є можливість застосовувати стабілізаційні графіки.

Світло у помешканнях буде 7 годин.

Графіки для всіх підгруп на 9 лютого виглядають так:

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області 9 лютого будуть застосовуватися погодинні графіки відключення світла.

Повідомляється, що світло вимикатимуть для кожної з підгруп у такій почерговості:

Група 1.1 — 00:00–06:00, 09:30–16:30, 18:00–24:00

Група 1.2 — 00:00–06:00, 09:30–24:00

Група 2.1 — 00:00–06:00, 07:00–18:00, 20:00–24:00

Група 2.2 — 00:00–16:30, 20:00–24:00

Група 3.1 — 01:00–09:30, 13:00–22:00, 23:30–24:00

Група 3.2 — 02:30–09:30, 13:00–22:00, 23:30–24:00

Група 4.1 — 02:30–20:00, 23:30–24:00

Група 4.2 — 00:00–01:00, 02:30–20:00, 22:00–24:00

Група 5.1 — 00:00–04:30, 06:00–14:30, 16:30–23:30

Група 5.2 — 00:00–02:30, 04:30–13:00, 14:30–24:00

Група 6.1 — 00:00–02:30, 06:00–13:00, 14:30–23:30

Група 6.2 — 00:00–02:30, 06:00–14:30, 16:30–23:30

Графік відключення світла в Миколаївській області

У Миколаївській області 9 лютого очікуються планові відключення електроенергії.

Світла в домівках не буде по 19-19,5 годин.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графік за підгрупами буде таким:

1.1 — 00:00-01:30; 02:30-07:30; 08:30-13:30; 14:30-19:30; 20:30-00:00

1.2 — 00:30-04:30; 05:30-10:30; 11:30-16:30; 17:30-22:30

2.1 — 00:00-03:30; 05:30-09:30; 10:30-15:30; 16:30-21:30; 22:30-00:00

2.2 — 00:00-04:30; 05:30-10:30; 11:30-16:30; 17:30-22:00; 23:30-00:00

3.1 — 00:00-03:30; 04:30-09:30; 10:30-15:30; 16:30-21:30; 23:30-00:00

3.2 — 00:00-00:30; 02:30-06:30; 07:30-12:30; 13:30-18:30; 19:30-00:00

4.1 — 00:00-00:30; 01:30-05:30; 07:30-12:30; 13:30-18:30; 19:30-00:00

4.2 — 01:30-05:30; 06:30-11:30; 12:30-17:30; 18:30-23:30

5.1 — 00:00-02:30; 04:30-08:30; 09:30-14:30; 15:30-20:30; 21:30-00:00

5.2 — 00:00-01:30; 03:30-07:30; 08:30-13:30; 14:30-19:30; 20:30-00:00

6.1 — 00:30-05:30; 07:00-11:30; 12:30-17:30; 18:30-23:30

6.2 — 00:00-02:30; 03:30-08:30; 09:30-14:30; 15:30-20:30; 21:30-00:00

Графік відключення світла в Запорізькій області

У понеділок, 9 лютого, у Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Світло до помешкань подаватимуть упродовж 8-10 годин.

Як повідомили у «Запоріжжяобленерго», графіки за підгрупами будуть такими:

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

1.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

2.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

3.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

3.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

4.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

5.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

5.2: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00

6.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30

Графік відключення світла в Полтавській області

У Полтавській області 9 лютого застосують графіки погодинних відключень електроенергії. Середній час відключень складає 20 годин.

Графіки вимкнень будуть такими:

Графік відключення світла в Харківській області

У Харківській області також діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Як повідомили в «Харківобленерго», години відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00

3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00

5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині в понеділок, 9 грудня, застосовуватимуть погодинні графіки відключень.

Для кожної з підгруп світло вимикатимуть в такі години:

Група 1.1: 00:00 — 06:00, 07:30 — 16:30, 18:00 — 24:00

Група 1.2: 00:00 — 04:00, 06:00 — 14:30, 16:30 — 24:00

Група 2.1: 00:00 — 04:00, 06:00 — 14:30, 16:30 — 24:00

Група 2.2: 00:00 — 04:00, 07:00 — 16:30, 18:00 — 24:00

Група 3.1: 00:30 — 07:00, 09:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

Група 3.2: 00:00 — 07:30, 09:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

Група 4.1: 00:30 — 09:00, 11:00 — 20:00, 21:30 — 24:00

Група 4.2: 00:30 — 09:00, 11:00 — 20:00, 21:30 — 24:00

Група 5.1: 00:00 — 00:30, 04:00 — 13:00, 14:30 — 24:00

Група 5.2: 00:00 — 02:00, 04:00 — 11:00, 13:00 — 21:30

Група 6.1: 00:00 — 00:30, 04:00 — 13:00, 14:30 — 22:00

Група 6.2: 00:00 — 00:30, 02:00 — 11:00, 13:00 — 21:30

Графік відключення світла в Кіровоградській області

У Кіровоградській області 9 лютого також діятимуть графіки погодинних відключень. Світло у помешканнях з’являтиметься лише упродовж 3-5 годин на добу.

Як повідомили в «Кіровоградобленерго», графіки для всіх підгруп будуть такими:

Графік відключення світла в Сумській області

У Сумській області 9 лютого діятимуть графіки погодинних відключень.

Світла у помешканнях не буде упродовж 16 годин на добу.

Як повідомили в «Сумиобленерго», графіки погодинних відключень для кожної з підгруп виглядатимуть так:

Графік відключення світла в Житомирській області

У Житомирській області застосовуватимуть жорсткі графіки погодинних відключень. Світло у помешканнях буде лише 5-6 годин на добу.

На сайті «Житомиробленерго» опубліковано такі графіки на 9 лютого для всіх підгруп:

Графік відключення світла в Чернігівській області

У Чернігівській області будуть застосовані погодинні графіки відключення.

У понеділок, 9 лютого, світло в помешканнях буде від 4 до 6 годин.

Як повідомили в «Чернігівобленерго», графіки для кожної з підгруп виглядатимуть так:

Графік відключення світла в Черкаській області

У Черкаській області у понеділок, 9 лютого, діятимуть погодинні графіки відключень.

Як повідомили в «Черкасиобленерго», світло вимикатимуть у такі години відповідно до підгруп:

1.1: 00:00 — 04:30, 06:00 — 10:30, 11:30 — 16:30, 17:30 — 22:30

1.2: 01:00 — 05:30, 07:00 — 11:30, 12:30 — 17:30, 18:30 — 23:30

2.1: 00:00 — 01:00, 02:30 — 07:00, 08:00 — 13:00, 14:00 — 19:00, 20:00 — 00:00

2.2: 00:00 — 02:00, 03:30 — 08:00, 09:00 — 14:00, 15:00 — 20:00, 21:00 — 00:00

3.1: 00:00 — 03:00, 04:30 — 09:00, 10:00 — 15:00, 16:00 — 21:00, 22:30 — 00:00

3.2: 00:00 — 01:30, 03:00 — 07:30, 08:30 — 13:30, 14:30 — 19:30, 20:30 — 00:00

4.1: 00:00 — 00:30, 02:00 — 06:30, 07:30 — 12:30, 13:30 — 18:30, 19:30 — 00:00

4.2: 00:00 — 03:30, 05:00 — 09:30, 10:30 — 15:30, 16:30 — 21:30, 23:00 — 00:00

5.1: 00:00 — 02:30, 04:00 — 08:30, 09:30 — 14:30, 15:30 — 20:30, 21:30 — 00:00

5.2: 01:30 — 06:00, 07:00 — 12:00, 13:00 — 18:00, 19:00 — 24:00

6.1: 00:30 — 05:00, 06:30 — 11:00, 12:00 — 17:00, 18:00 — 23:00

6.2: 00:00 — 04:00, 05:30 — 10:00, 11:00 — 16:00, 17:00 — 22:00, 23:30 — 00:00

Графік відключення світла в Чернівецькій області

На Буковині діятимуть погодинні графіки відключення світла.

У понеділок, 9 лютого, світло з’являтиметься в помешканнях до 5 годин на добу.

Як повідомили в «Чернівціобленерго» графіки для кожної з підгруп будуть такими:

Графіки відключень у Вінницькій області

На Вінничині 9 лютого також будуть запроваджені графіки погодинни відключень.

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою.

Графік відключення світла у Хмельницькій області

На Хмельниччині впродовж усієї доби 9 лютого буде діяти графік погодинних відключень електроенергії.

Як повідомили в «Хмельницькобленерго», світло вимикатимуть для різних підгруп у такій черговості:

Графік відключення світла у Волинській області

У понеділок, 9 лютого, у Волинській області також будуть застосовуватися заходи щодо обмеження споживання електроенергії.

Світло у помешканнях буде від 2 до 4 годин.

Як повідомили у «Волиньобленерго», графіки упродовж доби для кожної з підгруп будуть такими:

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині 9 лютого також будуть запроваджені графіки погодинни відключень.

Як повідомили в «Тернопільобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою.

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

На Івано-Франківщині, яка постраждала від останнього ракетно-дронового удару держави-агресорки, світло упродож понеділка 9 лютого буде лише протягом 5-6 годин.

Як повідомили у «Прикарпаттяобленерго», в області будуть застосовуватися такі графіки погодинних вимкнень:

Графік відключення світла в Закарпатській області

На Закарпатті застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Світла у помешканнях не буде до 17 годин на добу.

На сайті «Закарпаттяобленерго» опубліковано такий графік для всіх підгруп:

Графік відключення світла у Львівській області

У Львівській області 9 лютого будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Світло у помешканнях буде лише упродовж 6-7 годин на добу.

Як повідомили у «Львівобленерго», графік за підгрупами буде таким:

Графік відключення світла в Рівненській області

Новий робочий тиждень для мешканців Рівненщини розпочнеться із суттєвих обмежень електропостачання.

У понеділок, 9 лютого на території Рівненської області діятиме такий графік відключення світла:

підчерга 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

підчерга 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

підчерга 2.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00

підчерга 2.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

підчерга 3.1 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

підчерга 3.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00

підчерга 4.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

підчерга 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

підчерга 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00

підчерга 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

підчерга 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

підчерга 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00

Нагадаємо, у Київській області найближчими днями зберігатиметься гострий дефіцит електроенергії після ударів російської терористичної армії по енергетичних об’єктах України.

