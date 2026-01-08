- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1427
- Час на прочитання
- 4 хв
Відключення світла 9 січня: актуальні графіки для всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 9 січня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 9 січня, запроваджують графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Енергосистема Києва та столичного регіону переходить в посилений режим роботи через негоду. Очікуються пориви вітру та суттєве похолодання, яке може триматись тиждень. Аварійні бригади ДТЕК працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії.
Через складні погодні умови (серйозне обледеніння контактної мережі) очікуються перебої у русі електротранспорту протягом кількох днів.
Графік відключення світла у столиці 9 січня:
Підгрупа 1.1 відключення:
з 06:30 до 10:30
з 17:00 до 21:00
Підгрупа 1.2 відключення:
з 06:30 до 10:30
з 17:00 до 21:00
Підгрупа 2.1 відключення:
з 08:00 до 13:30
з 17:00 до 19:00
Підгрупа 2.2 відключення:
з 08:00 до 10:30
з 17:00 до 21:00
Підгрупа 3.1 відключення:
з 10:00 до 17:00
Підгрупа 3.2 відключення:
з 10:00 до 14:00
з 20:30 до 24:00
Підгрупа 4.1 відключення:
з 00:00 до 03:00
з 10:00 до 14:00
з 20:30 до 24:00
Підгрупа 4.2 відключення:
з 00:00 до 03:00
з 10:00 до 14:00
з 20:30 до 22:00
Підгрупа 5.1 відключення:
з 03:00 до 07:00
з 13:30 до 17:30
Підгрупа 5.2 відключення:
з 03:00 до 07:00
з 13:30 до 17:30
Підгрупа 6.1 відключення:
з 06:00 до 10:00
з 13:30 до 17:30
Підгрупа 6.2 відключення:
з 13:30 до 19:00
Графік відключення світла у Київській області
На Київщині через негоду 75 000 родин залишились без світла. Найбільші знеструмлення — у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах.
Причина аварій — складні погодні умови: налипання мокрого снігу, обледеніння дротів та обриви ліній внаслідок падіння дерев.
Графік відключення світла на Київщині 9 січня: оновлюється
Графік відключення світла в Одеській області
Через значні пошкодження об’єктів енергосистеми в області застосовуються екстрені відключення світла в моменти критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 9 січня:
1.1 — 00:00 — 02:00; 09:00 — 16:00;
1.2 — 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;
2.1 — 07:30 — 09:00; 12:30 — 16:00;
2.2 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 09:00; 16:00 — 19:30;
3.1 — 09:00 — 12:30; 19:30 — 23:00;
3.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 17:30;
4.1 — 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30;
4.2 — 16:00 — 19:30;
5.1 — 02:00 — 05:30; 19:30 — 23:00;
5.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00;
6.1 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 23:00 — 00:00;
6.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 16:00 — 17:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 9 січня: оновлюється
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація на Харківщині вкрай складна. Наразі застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.
Графік відключення світла на Харківщині 9 січня: оновлюється
Графік відключення світла у Дніпропетровській області
Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 січня: оновлюється
Графік відключення світла в Кіровоградській області
Графік відключення світла на Кіровоградщині 9 січня: оновлюється
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Житомирській області
Графік відключення світла на Житомирщині 9 січня: оновлюється
Графік відключення світла в Чернігівській області
Графік відключення світла на Чернігівщині 9 січня: оновлюється
Графік відключення світла в Черкаській області
За повідомленням Черкаського обласного гідрометцентру з 8 по 11 січня на Черкащині очікуються складні погодні умови. Прогнозується дощ і мокрий сніг, надалі – хуртовини та суттєве зниження температури, на дорогах – ожеледиця.
Такі синоптичні явища можуть спричинити пориви дротів ліній електропередачі.
Графік відключення світла на Черкащині 9 січня: оновлюється
Графіки відключень у Вінницькій області
За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Графік відключення світла в Чернівецькій області 9 січня: оновлюється
Графік відключення світла у Хмельницькій області
На Хмельниччині погіршились погодні умови. Синоптики прогнозують хуртовини з поривами вітру до 20 м/с. Налипання снігу, хуртовини та сильний вітер можуть призвести до аварійних пошкоджень електромереж.
Графік відключення світла на Хмельниччині 9 січня: оновлюється
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла на Волині 9 січня: оновлюється
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла на Тернопільщині 9 січня: оновлюється
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла в Закарпатській області
Графік відключення світла на Закарпатті 9 січня: оновлюється
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Рівненщину вже накрила негода. Школи області перевели на дистанційну роботу.
Складні погодні умови створюють додаткове навантаження на енергосистему і вимагають якомога ощадливішого споживання.
Нагадаємо, українців попередили про жорсткі відключення світла. Морози можуть збігтися з новим масованим ударом РФ.