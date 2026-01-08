Відключення світла 9 січня: актуальні графіки для всіх областей

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 9 січня

В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 9 січня, запроваджують графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Енергосистема Києва та столичного регіону переходить в посилений режим роботи через негоду. Очікуються пориви вітру та суттєве похолодання, яке може триматись тиждень. Аварійні бригади ДТЕК працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії.

Через складні погодні умови (серйозне обледеніння контактної мережі) очікуються перебої у русі електротранспорту протягом кількох днів.

Графік відключення світла у столиці 9 січня:

Підгрупа 1.1 відключення:

з 06:30 до 10:30

з 17:00 до 21:00

Підгрупа 1.2 відключення:

з 06:30 до 10:30

з 17:00 до 21:00

Підгрупа 2.1 відключення:

з 08:00 до 13:30

з 17:00 до 19:00

Підгрупа 2.2 відключення:

з 08:00 до 10:30

з 17:00 до 21:00

Підгрупа 3.1 відключення:

з 10:00 до 17:00

Підгрупа 3.2 відключення:

з 10:00 до 14:00

з 20:30 до 24:00

Підгрупа 4.1 відключення:

з 00:00 до 03:00

з 10:00 до 14:00

з 20:30 до 24:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 00:00 до 03:00

з 10:00 до 14:00

з 20:30 до 22:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 03:00 до 07:00

з 13:30 до 17:30

Підгрупа 5.2 відключення:

з 03:00 до 07:00

з 13:30 до 17:30

Підгрупа 6.1 відключення:

з 06:00 до 10:00

з 13:30 до 17:30

Підгрупа 6.2 відключення:

з 13:30 до 19:00

Графік відключення світла у Київській області

На Київщині через негоду 75 000 родин залишились без світла. Найбільші знеструмлення — у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах.

Причина аварій — складні погодні умови: налипання мокрого снігу, обледеніння дротів та обриви ліній внаслідок падіння дерев.

Графік відключення світла на Київщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Одеській області

Через значні пошкодження об’єктів енергосистеми в області застосовуються екстрені відключення світла в моменти критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 9 січня:

1.1 — 00:00 — 02:00; 09:00 — 16:00;

1.2 — 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;

2.1 — 07:30 — 09:00; 12:30 — 16:00;

2.2 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 09:00; 16:00 — 19:30;

3.1 — 09:00 — 12:30; 19:30 — 23:00;

3.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 17:30;

4.1 — 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30;

4.2 — 16:00 — 19:30;

5.1 — 02:00 — 05:30; 19:30 — 23:00;

5.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00;

6.1 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 23:00 — 00:00;

6.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 16:00 — 17:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 9 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація на Харківщині вкрай складна. Наразі застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

Графік відключення світла на Харківщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 9 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Черкаській області

За повідомленням Черкаського обласного гідрометцентру з 8 по 11 січня на Черкащині очікуються складні погодні умови. Прогнозується дощ і мокрий сніг, надалі – хуртовини та суттєве зниження температури, на дорогах – ожеледиця.

Такі синоптичні явища можуть спричинити пориви дротів ліній електропередачі.

Графік відключення світла на Черкащині 9 січня: оновлюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

На Хмельниччині погіршились погодні умови. Синоптики прогнозують хуртовини з поривами вітру до 20 м/с. Налипання снігу, хуртовини та сильний вітер можуть призвести до аварійних пошкоджень електромереж.

Графік відключення світла на Хмельниччині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 9 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 9 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Рівненщину вже накрила негода. Школи області перевели на дистанційну роботу.

Складні погодні умови створюють додаткове навантаження на енергосистему і вимагають якомога ощадливішого споживання.

Графік відключення світла на Рівненщині 9 січня

Нагадаємо, українців попередили про жорсткі відключення світла. Морози можуть збігтися з новим масованим ударом РФ.