ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1427
Час на прочитання
4 хв

Відключення світла 9 січня: актуальні графіки для всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 9 січня, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у п’ятницю, 9 січня

В усіх регіонах Україні у п’ятницю, 9 січня, запроваджують графіки погодинних відключень світла. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Енергосистема Києва та столичного регіону переходить в посилений режим роботи через негоду. Очікуються пориви вітру та суттєве похолодання, яке може триматись тиждень. Аварійні бригади ДТЕК працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії.

Через складні погодні умови (серйозне обледеніння контактної мережі) очікуються перебої у русі електротранспорту протягом кількох днів.

Графік відключення світла у столиці 9 січня:

Підгрупа 1.1 відключення:

  • з 06:30 до 10:30

  • з 17:00 до 21:00

Підгрупа 1.2 відключення:

  • з 06:30 до 10:30

  • з 17:00 до 21:00

Підгрупа 2.1 відключення:

  • з 08:00 до 13:30

  • з 17:00 до 19:00

Підгрупа 2.2 відключення:

  • з 08:00 до 10:30

  • з 17:00 до 21:00

Підгрупа 3.1 відключення:

  • з 10:00 до 17:00

Підгрупа 3.2 відключення:

  • з 10:00 до 14:00

  • з 20:30 до 24:00

Підгрупа 4.1 відключення:

  • з 00:00 до 03:00

  • з 10:00 до 14:00

  • з 20:30 до 24:00

Підгрупа 4.2 відключення:

  • з 00:00 до 03:00

  • з 10:00 до 14:00

  • з 20:30 до 22:00

Підгрупа 5.1 відключення:

  • з 03:00 до 07:00

  • з 13:30 до 17:30

Підгрупа 5.2 відключення:

  • з 03:00 до 07:00

  • з 13:30 до 17:30

Підгрупа 6.1 відключення:

  • з 06:00 до 10:00

  • з 13:30 до 17:30

Підгрупа 6.2 відключення:

  • з 13:30 до 19:00

Графік відключення світла у Київській області

На Київщині через негоду 75 000 родин залишились без світла. Найбільші знеструмлення — у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах.

Причина аварій — складні погодні умови: налипання мокрого снігу, обледеніння дротів та обриви ліній внаслідок падіння дерев.

Графік відключення світла на Київщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Одеській області

Через значні пошкодження об’єктів енергосистеми в області застосовуються екстрені відключення світла в моменти критичного навантаження. Ці відключення неможливо спрогнозувати, розділити між усіма домівками та скласти прогнозований графік.

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 9 січня:

1.1 — 00:00 — 02:00; 09:00 — 16:00;

1.2 — 09:00 — 12:30; 23:00 — 00:00;

2.1 — 07:30 — 09:00; 12:30 — 16:00;

2.2 — 00:00 — 02:00; 07:30 — 09:00; 16:00 — 19:30;

3.1 — 09:00 — 12:30; 19:30 — 23:00;

3.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 17:30;

4.1 — 09:00 — 12:30; 16:00 — 19:30;

4.2 — 16:00 — 19:30;

5.1 — 02:00 — 05:30; 19:30 — 23:00;

5.2 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00;

6.1 — 05:30 — 09:00; 12:30 — 16:00; 23:00 — 00:00;

6.2 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 12:30; 16:00 — 17:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 9 січня

Графік відключення світла на Полтавщині 9 січня

Графік відключення світла в Харківській області

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація на Харківщині вкрай складна. Наразі застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

Графік відключення світла на Харківщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла у Дніпропетровській області

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Кіровоградській області

Графік відключення світла на Кіровоградщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 9 січня

Графік відключення світла на Сумщині 9 січня

Графік відключення світла в Житомирській області

Графік відключення світла на Житомирщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Чернігівській області

Графік відключення світла на Чернігівщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Черкаській області

За повідомленням Черкаського обласного гідрометцентру з 8 по 11 січня на Черкащині очікуються складні погодні умови. Прогнозується дощ і мокрий сніг, надалі – хуртовини та суттєве зниження температури, на дорогах – ожеледиця.

Такі синоптичні явища можуть спричинити пориви дротів ліній електропередачі.

Графік відключення світла на Черкащині 9 січня: оновлюється

Графіки відключень у Вінницькій області

За даними АТ «Вінницяобленерго», знайти заплановані графіки відключень можна на офіційному сайті за допомогою пошуку за адресою. У розділі «Графік погодинних відключень» опубліковані орієнтовні графіки на тиждень за всіма чергами.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Графік відключення світла в Чернівецькій області 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла у Хмельницькій області

На Хмельниччині погіршились погодні умови. Синоптики прогнозують хуртовини з поривами вітру до 20 м/с. Налипання снігу, хуртовини та сильний вітер можуть призвести до аварійних пошкоджень електромереж.

Графік відключення світла на Хмельниччині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 9 січня

Графік відключення світла на Прикарпатті 9 січня

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік відключення світла на Закарпатті 9 січня: оновлюється

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 9 січня

Графік відключення світла на Львівщині 9 січня

Графік відключення світла в Рівненській області

Рівненщину вже накрила негода. Школи області перевели на дистанційну роботу.

Складні погодні умови створюють додаткове навантаження на енергосистему і вимагають якомога ощадливішого споживання.

Графік відключення світла на Рівненщині 9 січня

Графік відключення світла на Рівненщині 9 січня

Нагадаємо, українців попередили про жорсткі відключення світла. Морози можуть збігтися з новим масованим ударом РФ.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
1427
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie