Відключення світла 9 січня: які графіки застосовуватимуть в Україні

Відключення світла / © ТСН.ua

У п’ятницю, 9 січня, в усіх регіонах України запровадять графіки відключення світла.

Про це повідомляє «Укренерго».

«Застосовуватимуться графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — зазначили енергетики.

Також у компанії додають, що запровадження графіків зумовлене пошкодженнями енергооб’єктів внаслідок останніх російських ракетно-дронових атак.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися залежно від навантаження. Точний час і тривалість відключень за конкретними адресами необхідно уточнювати на офіційних ресурсах та сторінках обленерго у вашому регіоні.

Нагадаємо, цілком ймовірно, що наступний тиждень буде одним з найскладніших в енергетиці України. Зокрема, споживання електроенергії зростатиме на тлі значного похолодання.