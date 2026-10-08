Відключення світла 9 жовтня: "Укренерго" попередило про нові графіки

Відключення електроенергії / © УНІАН

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В Україні 9 жовтня у низці областей вимушено запровадять графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

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Відключення світла 9 жовтня — які графіки запровадять введуть

Обмеження запроваджують через пошкодження енергооб’єктів від російських ракет і дронів.

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За інформацією «Укренерго», завтра діятимуть такі графіки:

Для промисловості та бізнесу: графіки обмеження потужності застосовуватимуться протягом доби — від 00:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів: графіки погодинних відключень запроваджуються від 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2 черг.

В «Укренерго» попереджають, що через ворожі обстріли ситуація може змінитися, тому жителів просять стежити за новинами від своїх обленерго.

Також енергетики закликають економити світло, коли воно з’являється за графіком.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у низці областей України 8 жовтня світло відключатимуть протягом усієї доби. Де саме діятимуть графіки та коли не буде електроенергії — читайте далі.

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Раніше ми писали, що в Україні тривалість відключень електроенергії може зрости до 15–16 годин на добу, якщо Росія продовжить системно атакувати об’єкти генерації та енергетичну інфраструктуру.

Також ми писали, що графіки обмежень електропостачання, які вже запроваджено в деяких регіонах України, свідчать про серйозність проблеми з відсутністю світла взимку.

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