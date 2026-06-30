Відключення світла через аномальну спеку: експерт попередив, до чого готуватися українцям

Блекаут / © ТСН

Реклама

Через наближення великої спеки українська енергетична система опинилася перед новими серйозними викликами.

Про це розповів директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Radio NV.

Першим викликом для енергетичного сектору є загальний стан як транспортних мереж компанії «Укренерго», так і розподільчих мереж «Обленерго». Ситуація ускладнюється тим, що ворожі удари по інфраструктурі відбуваються постійно.

Реклама

За словами фахівця, коли додається додаткова висока температура, з’являються дві проблеми. Перша з них — це зростання навантаження на мережі, оскільки споживачі хочуть більше електрики. Друга проблема полягає в технічному стані самих пристроїв.

«Саме по собі обладнання погано почувається у високих температурах. Разом із тим, що майже все обладнання, яке зараз працює, було так чи інакше пошкоджене», — зазначив фахівець.

Поєднання постійних атак, раніше пошкодженої інфраструктури та літнього підвищення температури повітря створює значні труднощі для стабільної роботи українських електромереж. Через це споживачам варто готуватися до відключень світла через спеку, а також до зими в умовах жорстких дефіцитів електрики.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні у найспекотніші дні графіки відключення світла можуть тривати від 2 до 4 годин. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, що через пошкодження енергосистеми та додаткове навантаження від спеки можливі аварійні відключення. Щоб уникнути тривалих відключень, важливо максимально використовувати імпорт електроенергії.

Реклама

До слова, у вівторок, 30 червня, за рішенням «Укренерго», в усіх регіонах запроваджують графіки відключення світла. Графіки відключення світла діятимуть протягом 5 годин — від 17:00 до 22:00.

Новини партнерів