Відключення світла через масовану атаку РФ: яка ситуація в енергосистемі
Через масований обстріл критичної інфраструктури України ситуацію в енергосистемі непростою.
В Україні триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки РФ на енергооб’єкти. Аварійні відключення зараз застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.
Про це повідомляє «Укренерго».
Як відзначається, наразі енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для деяких споживачів. Це стосується, зокрема, Харківщин.
«Споживачі Черкаської області — повністю заживлені», — наголосили у відомстві.
Втім на Чернігівщині зріс обсяг застосованих обленерго погодинних відключень. Так, у регіоні застосовується три черги знеструмлень одночасно.
«Причина обмежень у регіоні — наслідки попередніх російських дронових атак», — кажуть енергетики.
Мешканців усіх регіонів України вчергове закликали споживайте електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, вночі 10 жовтня армія РФ масовано вдарила по Україні дронами й ракетами. Ворог застосував 497 засобів повітряного нападу: 32 ракети та 465 дронів різних типів. Сили ППО знищили 420 повітряних цілей.
405 БпЛА типу Shahed і «Гербера»;
один «Кинджал»;
чотири Іскандер-М/KN-23;
дев’ять Іскандер-К;
одну Х-59/69.