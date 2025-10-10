ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
57
1 хв

Відключення світла через масовану атаку РФ: яка ситуація в енергосистемі

Через масований обстріл критичної інфраструктури України ситуацію в енергосистемі непростою.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

В Україні триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки РФ на енергооб’єкти. Аварійні відключення зараз застосовуються у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

Про це повідомляє «Укренерго».

Як відзначається, наразі енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для деяких споживачів. Це стосується, зокрема, Харківщин.

«Споживачі Черкаської області — повністю заживлені», — наголосили у відомстві.

Втім на Чернігівщині зріс обсяг застосованих обленерго погодинних відключень. Так, у регіоні застосовується три черги знеструмлень одночасно.

«Причина обмежень у регіоні — наслідки попередніх російських дронових атак», — кажуть енергетики.

Мешканців усіх регіонів України вчергове закликали споживайте електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, вночі 10 жовтня армія РФ масовано вдарила по Україні дронами й ракетами. Ворог застосував 497 засобів повітряного нападу: 32 ракети та 465 дронів різних типів. Сили ППО знищили 420 повітряних цілей.

  • 405 БпЛА типу Shahed і «Гербера»;

  • один «Кинджал»;

  • чотири Іскандер-М/KN-23;

  • дев’ять Іскандер-К;

  • одну Х-59/69.

