Відключення світла через обстріли: у Міненерго повідомили, яка ситуація

Відключення світла / © ТСН.ua

В Україні скасували погодинні відключення електроенергії. Проте ситуація може змінитися.

Про це повідомляє Міненерго.

Що відомо про ситуацію в енергосистемі

Як відомо, РФ учергове завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Значна кількість знеструмлених споживачів фіксувалася у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають — енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити постачання.

«Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби. Стежте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону», — повідомили громадянам.

Водночас у деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Українців знову закликали до раціонального використання електроенергії протягом усього дня, особливо у пікові години споживання — вранці і ввечері. У такий спосіб ми допомагаємо знизити навантаження на систему й спрощуємо роботу енергетикам.

Раніше у Міненерго звернулися до українців після обстрілу РФ. Там наголосили: РФ знову б’є по енергетичній інфраструктурі країни.

«Щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків. Вдячна кожному нашому фахівцю, який бореться за світло й тепло в наших домівках», — написала міністерка енергетики Світлана Гринчук.