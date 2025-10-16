Відключення світла дійшли до Росії: у двох областях нема електрики після атаки дронів

Відключення світла. / © УНІАН

Вночі 16 жовтня в Волгоградській області РФ лунали вибухи. Частково у цьому регіоні та в сусідній Воронезькій області сталися відключення світла.

Про це повідомили телеграм-канали та місцева влада.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що нібито російські системи ППО відбили масовану атаку безпілотників на об’єкти енергетичної інфраструктури регіону.

З його слів, падіння уламків дронів спричинило пожежу на території підстанції ЛЕП «Балашовська»

«У результаті падіння уламків БпЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП „Балашовська“ зафіксовано займання яке оперативно ліквідується протипожежними силами», — повідомив російський чиновник.

Губнрнатор сусідньої Воронезької області Олександр Гусєв також повідомив про відсутність світла в населених пунктах після атаки БпЛА.

«Кілька населених пунктів залишаються без електрики на час аварійних робіт, що розпочалися після відбиття атаки БПЛА в сусідньому регіоні», — написав він.

Нагадаємо, днями у російських Бєлгороді та Курську зникло світло після того, як загарбники обстріляли український Харків. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнив, що Бєлгород та Курщина отримали удари у відповідь і втратили світло.