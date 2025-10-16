- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 550
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла дійшли до Росії: у двох областях нема електрики після атаки дронів
Російська влада заявляє, мовляв, атаку дронів відбила ППО, а наслідки - від падіння уламків, а не “прильотів”.
Вночі 16 жовтня в Волгоградській області РФ лунали вибухи. Частково у цьому регіоні та в сусідній Воронезькій області сталися відключення світла.
Про це повідомили телеграм-канали та місцева влада.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що нібито російські системи ППО відбили масовану атаку безпілотників на об’єкти енергетичної інфраструктури регіону.
З його слів, падіння уламків дронів спричинило пожежу на території підстанції ЛЕП «Балашовська»
«У результаті падіння уламків БпЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП „Балашовська“ зафіксовано займання яке оперативно ліквідується протипожежними силами», — повідомив російський чиновник.
Губнрнатор сусідньої Воронезької області Олександр Гусєв також повідомив про відсутність світла в населених пунктах після атаки БпЛА.
«Кілька населених пунктів залишаються без електрики на час аварійних робіт, що розпочалися після відбиття атаки БПЛА в сусідньому регіоні», — написав він.
Нагадаємо, днями у російських Бєлгороді та Курську зникло світло після того, як загарбники обстріляли український Харків. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко уточнив, що Бєлгород та Курщина отримали удари у відповідь і втратили світло.