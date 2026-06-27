Відключення світла до 5 годин: українців попередили про критичну ситуацію в енергосистемі

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Українська енергосистема увійшла у період тяжкої ситуації, які відчують на собі як промислові підприємства, так і побутові споживачі. Аномальне підвищення температури повітря спровокувало різке зростання споживання електричної енергії, з яким мережа не здатна впоратися в повному обсязі.

Про це в ефірі День.LIVE заявив відомий енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

За словами аналітика, локальні аварії на розподільчих мережах є прямим наслідком того, що обладнання працює на межі своїх технічних можливостей і просто не витримує літнього температурного пресингу.

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«Ми це вже спостерігали двічі на лівому березі міста Києва. Відключалося обладнання, яке займається розподілом електричної енергії, тобто це підстанції Обленерго, через їх перевантаження, в першу чергу через збільшення споживання електричної енергії», — наголосив Ігнатьєв.

Найбільш загрозливий період для стабільності системи настає наприкінці робочого дня. Саме у вечірні години збігаються кілька критичних факторів: сонячні електростанції стрімко знижують виробництво струму через захід сонця, а громадяни повертаються додому та масово запускають енергомісткі побутові прилади.

Головним викликом для енергетиків залишається кліматична техніка. Експерти підрахували, що одночасне ввімкнення охолоджувального обладнання по всій країні створює колосальний додатковий тиск на магістральні мережі — кондиціонери сумарно додають до загальнонаціонального споживання близько 2,3 гігават-години.

У зв’язку з цим Ігнатьєв закликає населення готуватися до тривалих обмежень. На нещодавній міжнародній конференції URC очільник Укренерго Віталій Зайченко чітко зазначив, що при збереженні теперішніх температурних режимів тривалість обмежень для побутових споживачів у вечірній час може становити до 5 годин.

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Наразі диспетчери роблять усе можливе, щоб збалансувати енергосистему, проте без ощадливого споживання уникнути жорстких графіків буде неможливо.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, однак раніше експерт спрогнозував, скільки можуть тривати відключення світла в Україні та назвав іншу цифру. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в Україні влітку можливі відключення електроенергії тривалістю близько 2-3 годин на добу, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі та прифронтових регіонах.

Також, у Києві 25 червня запровадили екстрені відключення електроенергії за командою НЕК «Укренерго». Обмеження діяли на лівому березі столиці. У ДТЕК зазначали, що такі заходи застосовувалися для стабілізації роботи енергосистеми в умовах підвищеного навантаження або дефіциту потужності.

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