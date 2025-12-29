Відключення світла: експерт з енергетики попередив про важкі 2–3 тижні попереду

Відключення світла.

В Україні протягом наступних двох-трьох тижнів пом'якшення графіків відключень світла очікувати не варто. Крім того, в окремі періоди можуть бути і більш тривалі знеструмлення, ніж зараз.

Про це заявив керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в ефірі “КИЇВ24”.

“Протягом цієї зими були періоди, коли світла не було по 12, 14, і по 16 годин. Зважаючи на те, що зараз морози і зростання попиту, якихось пом'якшень графіків протягом наступних 2-3 тижнів я би не очікував. Тому треба розуміти, що ми десь в такому режимі будемо жити”, - висловився експерт.

Окрім того, існує ймовірність нових російських ударів. Вони ще більше можуть ускладнити ситуацію, наголошує експерт.

“Ми намагаємося швидше ремонтуватися, відновлювати, перезаживлюватися. Вони (росіяни - Ред.) намагаються бити, аби ми не встигали відновлюватися”, - наголосив Прокіп.

З його слів, коли регіони з аварійними відключеннями, в яких достатньо довго немає світла, вийдуть в режим роботи графіків, вони споживатимуть більше. Як наслідок, на інші регіони буде менше доступної потужності. Цей чинник також буде посилювати графіки, пояснив експерт.

Нагадаємо, нардеп, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк каже, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Броварах та Вишгороді Київської області. Російські війська атакували підстанцію. Окрім того, з обладнанням є проблеми, особливо - оператора системи передавання.

Зауважимо, раніше міністр енергетики Максим Тимченко повідомляв, що в Україні ця зима буде одна з найважчих. Через атаки на електростанції люди залишаються без електроенергії до 15–20 годин. Окупанти масовано атакують станції ДТЕК.