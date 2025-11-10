Відключення світла: яка ситуація в енергосистемі після ударів РФ

Відключення світла / © ТСН

Внаслідок ударів РФ є чергові пошкодження енергооб’єктів в окремих областях. Застосовуються відключення світла.

Про це повідомляє «Укренерго».

Окупанти 10 листопада атакували низку регіонів. Після обстрілів російських військ триває ліквідація наслідків. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.

«Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг», — зазначили у компанії.

Крім того, у регіонах з погодинними знеструмленнями будуть діяти й графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо, ЗМІ описали похмуру ситуацію зі світлом.

Так, масована атака РФ 8 листопада призвела до повної втрати генерації державної компанії «Центренерго» та суттєвого пошкодження інших об’єктів енергетичної та газової інфраструктури. Експерти попереджають, що енергосистема втратила щонайменше 1 ГВт потужності, а відключення світла будуть надовго.