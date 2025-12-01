Відключення світла: які графіки діятимуть 2 грудня

Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

Завтра, 2 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Діятиме від 0,5 до 3 черг.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень:

Реклама

з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 3 черг

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — попередили українців.

При цьому людей вкотре закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Раніше експерт розповів, у якому разі відключення світла можуть зникнути.

Реклама

«Якщо не буде наступних обстрілів, таке диво станеться… Відповідно до цього ми можемо максимально, як побутові споживачі, звичайні громадяни України, позбутися графіків або залишитися за умови дефіциту електричної енергії, яка буде зберігатися десь на рівні 4,2–4,6 ГВт-год», — пояснив Станіслав Ігнатьєв.