Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1436
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла: які графіки діятимуть 2 грудня

Через наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на енергооб’єкти в Україні застосовуватимуться відключення світла.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Завтра, 2 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Діятиме від 0,5 до 3 черг.

Про це повідомляє «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень:

  • з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 3 черг

Графіки обмеження потужності:

  • з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — попередили українців.

При цьому людей вкотре закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Раніше експерт розповів, у якому разі відключення світла можуть зникнути.

«Якщо не буде наступних обстрілів, таке диво станеться… Відповідно до цього ми можемо максимально, як побутові споживачі, звичайні громадяни України, позбутися графіків або залишитися за умови дефіциту електричної енергії, яка буде зберігатися десь на рівні 4,2–4,6 ГВт-год», — пояснив Станіслав Ігнатьєв.

Дата публікації
Кількість переглядів
1436
Наступна публікація

