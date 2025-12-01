Графіки відключення світла 2 грудня: які обмеження діятимуть у Києві та регіонах

Відключення світла / © ТСН

В Україні 2 грудня діятимуть графіки погодинних відключень. Оновлена інформація доступна для мешканців Києва та Київщини, Сумщини, Харківщини, Кіровоградщини, Черкащини, Рівненщини, Львівщини.

Які обмеження діятимуть у регіонах — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Київ та Київщина

У ДТЕК повідомили, які графіки відключень діятимуть 2 грудня у Києві.

«Київ: графіки відключень на 2 грудня», — йдеться у повідомленні.

Також оновили інформацію про відключення на Київщині.

«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», — йдеться у повідомленні.

Сумська область

У Сумській міській раді відзначили, що завтра, 2 грудня, в області діятимуть графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 06:00 — 0,5 черги

з 06:00 до 08:00 — 1,5 черги

з 08:00 до 11:00 — 2,5 черги

з 11:00 до 17:00 — 3 черги

з 17:00 до 20:00 — 2,5 черги

з 20:00 до 22:00 — 2 черги

з 22:00 до 24:00 — 1 черга

Харківщина

«Харківобленерго» повідомляє: у вівторок, 2 грудня, з 00:00 до 24:00 в області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 0,5 до 3 черг відключень.

Години відсутності електропостачання:

1.1 08:30-12:00; 17:00-22:00

1.2 08:00-12:00; 19:00-22:00

2.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00

2.2 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00

3.1 08:30-11:00; 12:00-15:30; 22:00-24:00

3.2 12:00-15:30; 22:00-24:00

4.1 01:30-05:00; 11:00-15:30

4.2 11:00-15:30; 19:00-20:00

5.1 06:00-08:30; 15:30-19:00

5.2 15:30-19:00

6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 06:00-08:30; 12:00-19:00

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Кіровоградщина

У «Кіровоградобленерго» повідомили про відключення 2 грудня:

Черга 1.1: 06-08, 11-12, 14-16, 22-24

Черга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

Черга 3.1: 10-12, 14-16, 18-20

Черга 3.2: 10-12, 14-16, 18-20

Черга 4.1: 12-14, 16-18, 20-22

Черга 4.2: 08-10, 12-14, 16-18

Черга 5.1: 08-10, 12-14, 16-17, 20-22

Черга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Черга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Українцям вкотре нагадали, що необхідно економити електроенергію та свідомо її споживати.

Черкащина

Оновлені графіки погодинних відключень на 2 грудня й у Черкаській області.

Як повідомляє «Черкасиобленерго», години відсутності електропостачання:

1.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

1.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 22:00 — 24:00

2.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

2.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

3.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

3.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

4.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

4.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.1 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

5.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 20:00 — 22:00

6.2 06:00 — 08:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

Рівненщина

За даними Рівненської ОВА, у вівторок, 2 грудня, будуть діяти погодинні відключення електроенергії:

підчерга 1.1. 14:00-18:00

підчерга 1.2. 12:00-16:00

підчерга 2.1. 10:00-14:00

підчерга 2.2. 10:00-14:00

підчерга 3.1. 14:00-17:00

підчерга 3.2. 14:00-18:00

підчерга 4.1. 16:00-20:00

підчерга 4.2. 17:00-20:00

підчерга 5.1. 06:00-10:00, 18:00-20:00

підчерга 5.2. 06:00-10:00, 18:00-20:00

підчерга 6.1. 08:00-12:00, 20:00-00:00

підчерга 6.2 10:00-14:00

«Звертаю увагу, це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів», — наголосив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Львівщина

У «Львівобленерго» повідомили, які графіки діятимуть 2 грудня.

Раніше повідомлялося про обмеження 2 грудня в Україні.

Так, діятимуть графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 3 черг

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — попередили українців.