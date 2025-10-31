- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 400
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла на 1 листопада: коли та де не буде електроенергії
В «Укренерго» запроваджують обмеження споживання світла 1 листопада.
Завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України вводять обмеження електропостачання.
Про це повідомили в Укренерго.
Причиною обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України. Графіки застосування обмежень:
По годинах: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 — обсяг споживання 0,5 черги.
Для промислових споживачів: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 — обмеження потужності.
«Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».
Також просять українців ощадливо споживати електроенергію.
Нагадаємо, Російські удари по теплових електростанціях (ТЕС) у центральній і західній частинах України свідчать про зміну стратегії ворога. Ситуація в енергосистемі критична, а мета Кремля — не просто відключення світла, а повний розкол української енергосистеми та тотальний блекаут.
У Національному банку України припускають, що вже 2026 року тарифи на електроенергію можуть зрости через значні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури країни.