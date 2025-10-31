ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
400
1 хв

Відключення світла на 1 листопада: коли та де не буде електроенергії

В «Укренерго» запроваджують обмеження споживання світла 1 листопада.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

Завтра, 1 листопада, в окремих регіонах України вводять обмеження електропостачання.

Про це повідомили в Укренерго.

Причиною обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України. Графіки застосування обмежень:

  • По годинах: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 — обсяг споживання 0,5 черги.

  • Для промислових споживачів: з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 22:00 — обмеження потужності.

«Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в «Укренерго».

Також просять українців ощадливо споживати електроенергію.

Нагадаємо, Російські удари по теплових електростанціях (ТЕС) у центральній і західній частинах України свідчать про зміну стратегії ворога. Ситуація в енергосистемі критична, а мета Кремля — не просто відключення світла, а повний розкол української енергосистеми та тотальний блекаут.

У Національному банку України припускають, що вже 2026 року тарифи на електроенергію можуть зрости через значні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури країни.

