- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 511
- Час на прочитання
- 1 хв
Графіки відключення світла 11 листопада у столиці, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині: коли не буде електроенергії
ДТЕК оновив інформацію про відключення світла на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині.
Через продовження ремонтно-відновлювальних робіт в енергосистемі після масованих російських обстрілів у вівторок, 11 листопада, в низці областей України діятимуть стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії. Зокрема, опубліковано графіки погодинних відключень у Київській, Одеській і Дніпропетровській областях.
Про це пише ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла на Київщині
Графік відключення на Одещині
Графік відключення на Дніпропетровщині
Нагадаємо, міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що енергосистема працює з дефіцитом. Через атаки балістикою «ситуація може погіршуватися».
Також енергетичний експерт Геннадій Рябцев прогнозує, що через масштабні російські удари по енергосистемі погодинні відключення світла у 12 регіонах можуть тривати й надалі — орієнтовно до трьох черг. У прифронтових областях ситуація може бути ще складнішою через ризик триваліших та аварійних відключень.