Графіки відключення світла 11 листопада у столиці, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині: коли не буде електроенергії

Через продовження ремонтно-відновлювальних робіт в енергосистемі після масованих російських обстрілів у вівторок, 11 листопада, в низці областей України діятимуть стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії. Зокрема, опубліковано графіки погодинних відключень у Київській, Одеській і Дніпропетровській областях.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла в Києві на 11 листопада / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині

Графік відключення світла на Київщині на 11 листопада / © ДТЕК

Графік відключення на Одещині

Графік відключення світла на Одещині на 11 листопада / © ДТЕК

Графік відключення на Дніпропетровщині

Графік відключення світла на Дніпропетровщині на 11 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що енергосистема працює з дефіцитом. Через атаки балістикою «ситуація може погіршуватися».

Також енергетичний експерт Геннадій Рябцев прогнозує, що через масштабні російські удари по енергосистемі погодинні відключення світла у 12 регіонах можуть тривати й надалі — орієнтовно до трьох черг. У прифронтових областях ситуація може бути ще складнішою через ризик триваліших та аварійних відключень.