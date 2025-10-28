Відключення світла на 29 жовтня: де і коли не буде електроенергії

Відключення світла / © ТСН.ua

У середу, 29 жовтня, в окремих регіонах України знову застосують заходи обмеження споживання електроенергії. Причина — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак, які завдали значної шкоди енергооб’єктам.

Про це повідомляє Укренерго.

Обмеження діятимуть за таким графіком:

Графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться для побутових споживачів з 08:00 до 22:00 із загальним обсягом від 0,5 до 1,5 черги. Це означає, що відключення відбуватимуться почергово відповідно до місцевих графіків.

Обмеження потужності (для промисловості). Для промислових споживачів заходи обмеження потужності діятимуть протягом більшого періоду — з 07:00 до 22:00.

«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначили в Укренерго.

Енергетики також закликають громадян споживати електроенергію ощадливо після її подачі за графіком.

Нагадаємо, в Україні для частини областей 28 жовтня застосовуються графіки відключень світла. Так, відключення електроенергії очікуються у Києві та 10 областях.

На заході України ризик масштабних відключень електроенергії (блекауту) є найнижчим на відміну від східних регіонів. Найкраща ситуація очікується в таких містах, як Івано-Франківськ, Ужгород, Тернопіль та Львів.