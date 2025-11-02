ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
42
1 хв

Відключення світла на Дніпропетрвщині: які графіки застосовуватимуть 2 листопада

У неділю, 2 листопада, на Дніпропетровщині діятимуть стабілізаційні графіки відключень.

Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

З’явилася оновлена інформація про графіки відключень на Дніпропетровщині. Діятимуть стабілізаційні обмеження.

Про це написали у ДТЕК.

Як відомо, через атаки РФ на енергетику України ситуація у мережі постійно змінюється.

«Дніпропетровщина: графіки відключень на 2 листопада», — йдеться у повідомленні.

В разі змін мешканців регіону оперативно інформуватимуть у телеграм-каналі.

Раніше ми писали про те, які графіки сьогодні діятимуть на Київщині.

Так, у Київській області 2 листопада застосовуватимуть стабілізаційні графіки.

Якщо ситуація зміниться, жителів області попереджатимуть додатково.

42
