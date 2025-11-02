- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
Відключення світла на Дніпропетрвщині: які графіки застосовуватимуть 2 листопада
У неділю, 2 листопада, на Дніпропетровщині діятимуть стабілізаційні графіки відключень.
З’явилася оновлена інформація про графіки відключень на Дніпропетровщині. Діятимуть стабілізаційні обмеження.
Про це написали у ДТЕК.
Як відомо, через атаки РФ на енергетику України ситуація у мережі постійно змінюється.
«Дніпропетровщина: графіки відключень на 2 листопада», — йдеться у повідомленні.
В разі змін мешканців регіону оперативно інформуватимуть у телеграм-каналі.
Раніше ми писали про те, які графіки сьогодні діятимуть на Київщині.
Так, у Київській області 2 листопада застосовуватимуть стабілізаційні графіки.
Якщо ситуація зміниться, жителів області попереджатимуть додатково.