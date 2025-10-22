ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
420
2 хв

Відключення світла на Київщині 23 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки

Компанія ДТЕК опублікувала детальний графік стабілізаційних відключень електроенергії для всіх черг на Київщині, які діятимуть протягом 23 жовтня.

Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла

23 жовтня деякі жителі Київської області будуть без світла до 7,5 годин / © ТСН.ua

Компанія ДТЕК оприлюднила детальний графік стабілізаційних відключень електроенергії, які діятимуть на території Київської області у середу, 23 жовтня. Згідно з графіком, для деяких черг світло буде відсутнє до 7,5 годин протягом доби.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Детальний розклад відключень: скільки годин не буде світла

У повідомленні ДТЕК наведено розклад для шести основних черг (від 1-ї до 6-ї), деякі з яких мають підгрупи. Графік демонструє, що в більшості випадків світло буде відсутнє двічі на день із різною тривалістю.

Найдовше відключення світла 23 жовтня чекає на споживачів 5.1 та 5.2 черг: загальна тривалість відсутності електроенергії для них складе 7,5 годин.

Повний графік відключень на 23 жовтня:

  • 1.1 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 17:00 та з 19:30 до 22:30.

  • 1.2 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 17:00 та з 19:30 до 23:00.

  • 2.1 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 13:30 та з 19:30 до 23:00.

  • 2.2 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 13:30 та з 19:30 до 23:00.

  • 3.1 Черга: світло буде відсутнє з 12:30 до 17:00.

  • 3.2 Черга: світло буде відсутнє з 12:30 до 17:00.

  • 4.1 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 10:00 та з 12:30 до 20:30.

  • 4.2 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 10:00 та з 12:30 до 20:30.

  • 5.1 Черга: світло буде відсутнє з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00.

  • 5.2 Черга: світло буде відсутнє з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00.

  • 6.1 Черга: світло буде відсутнє з 07:00 до 13:30 та з 16:00 до 20:30.

  • 6.2 Черга: світло буде відсутнє з 07:00 до 13:30 та з 16:00 до 20:30.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Важливе попередження від ДТЕК

У компанії наголосили, що графіки можуть бути змінені у разі зміни загальної ситуації в енергосистемі.

«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями», — закликали в компанії.

ДТЕК просить громадян стежити за оновленнями та завчасно готуватися до вимкнень електроенергії.

Нагадаємо, цієї зими ціни на електроенергію підвищуватися не будуть і залишаться незмінними. В уряді запевнили, що ситуація не зміниться принаймні до кінця опалювального сезону.

420
