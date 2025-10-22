- Дата публікації
Відключення світла на Київщині 23 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки
Компанія ДТЕК опублікувала детальний графік стабілізаційних відключень електроенергії для всіх черг на Київщині, які діятимуть протягом 23 жовтня.
Компанія ДТЕК оприлюднила детальний графік стабілізаційних відключень електроенергії, які діятимуть на території Київської області у середу, 23 жовтня. Згідно з графіком, для деяких черг світло буде відсутнє до 7,5 годин протягом доби.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
Детальний розклад відключень: скільки годин не буде світла
У повідомленні ДТЕК наведено розклад для шести основних черг (від 1-ї до 6-ї), деякі з яких мають підгрупи. Графік демонструє, що в більшості випадків світло буде відсутнє двічі на день із різною тривалістю.
Найдовше відключення світла 23 жовтня чекає на споживачів 5.1 та 5.2 черг: загальна тривалість відсутності електроенергії для них складе 7,5 годин.
Повний графік відключень на 23 жовтня:
1.1 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 17:00 та з 19:30 до 22:30.
1.2 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 17:00 та з 19:30 до 23:00.
2.1 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 13:30 та з 19:30 до 23:00.
2.2 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 13:30 та з 19:30 до 23:00.
3.1 Черга: світло буде відсутнє з 12:30 до 17:00.
3.2 Черга: світло буде відсутнє з 12:30 до 17:00.
4.1 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 10:00 та з 12:30 до 20:30.
4.2 Черга: світло буде відсутнє з 09:00 до 10:00 та з 12:30 до 20:30.
5.1 Черга: світло буде відсутнє з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00.
5.2 Черга: світло буде відсутнє з 07:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00.
6.1 Черга: світло буде відсутнє з 07:00 до 13:30 та з 16:00 до 20:30.
6.2 Черга: світло буде відсутнє з 07:00 до 13:30 та з 16:00 до 20:30.
Важливе попередження від ДТЕК
У компанії наголосили, що графіки можуть бути змінені у разі зміни загальної ситуації в енергосистемі.
«В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями», — закликали в компанії.
ДТЕК просить громадян стежити за оновленнями та завчасно готуватися до вимкнень електроенергії.
Нагадаємо, цієї зими ціни на електроенергію підвищуватися не будуть і залишаться незмінними. В уряді запевнили, що ситуація не зміниться принаймні до кінця опалювального сезону.