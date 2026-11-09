Відключення світла охоплять частину України: які графіки запровадять 10 листопада

Відключення світла

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У вівторок, 10 листопада, в частині регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть графіки відключення світла.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Графіки відключення світла в Україні — що відомо

Згідно з оприлюдненою інформацією, залежно від категорії споживачів діятимуть такі обмеження:

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для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх інших категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.

Причиною обмежень стали наслідки російських обстрілів енергооб’єктів. За даними компанії, ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені мережі та повернути світло до осель.

Точний розклад відключень за своєю адресою можна дізнатися на сайтах місцевих обленерго.

Відкючення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, через нові російські удари по енергетиці на ранок знеструмлені 12 областей України. Найважче на Дніпропетровщині та Київщині, де суттєво пошкоджене обладнання.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. Замість спроб одночасно вивести з ладу всю енергосистему окупанти цілеспрямовано атакують трансформаторні підстанції, намагаючись відрізати від електропостачання окремі великі міста.

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