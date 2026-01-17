- Дата публікації
-
Укрaїнa
Відключення світла під час похолодання: де і коли не буде електрики 18 січня
За розпорядженням «Укренерго», завтра, 18 січня, в усіх областях України знову відключатимуть світло.
Завтра, 18 січня, в усіх регіонах України знову діятимуть графіки відключень світла.
Про це передає «Укренерго».
«Завтра, 18 січня, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», — йдеться в повідомленні.
Скільки черг відключатимуть одночасно, в «Укренерго» знову не уточнили.
Причина відключень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад і більшість голів ОВА у своїх соцмережах.
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.
Раніше у ДТЕК пояснили причини тривалих знеструмлень у Києві.