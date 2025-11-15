- Дата публікації
Відключення світла по всій країні: "Укренерго" анонсувало обсяг обмежень на 16 листопада
Через наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії, у більшості регіонів України протягом усієї доби 16 листопада застосовуватимуться заходи обмеження електроспоживання.
У зв’язку з масштабними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, завданими масованими ракетно-дроновими атаками Росії, «Укренерго» анонсувало відключення світла у більшості регіонів України у неділю, 16 листопада. Обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів і діятимуть протягом усієї доби.
Про це повідомляє «Укренерго» у своєму офіційному Telegram-каналі.
У компанії пояснили, що обмеження запроваджуються через необхідність збалансувати енергосистему, яка постраждала від ворожих ударів. Графіки діятимуть протягом 24 годин: від 00:00 до 23:59.
Планові обмеження на 16 листопада:
Графіки погодинних відключень: Застосовуватимуться для побутових споживачів від 00:00 до 23:59 обсягом від 1 до 3,5 черг.
Графіки обмеження потужності: Застосовуватимуться від 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.
«Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», — зазначила компанія.
«Укренерго» наголосило, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Тому споживачам слід уважно стежити за офіційною інформацією, яку публікують місцеві обленерго у їхніх регіонах.
«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликали в «Укренерго».
Економне використання електроенергії допомагає зменшити навантаження на пошкоджену мережу та сприяє її збалансованій роботі.
