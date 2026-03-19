Відключення світла по всій Україні: яка ситуація в енергосистемі 19 березня

В Україні станом на ранок 19 березня зберігається складна ситуація в енергосистемі — діють графіки відключень, а частина споживачів досі без світла.

Катерина Сердюк
Енергетика

Енергетика / © Associated Press

Через удари РФ по енергетиці без електропостачання залишаються споживачі у Запорізькій, Харківській та Сумській областях. Також по всій Україні діятимуть обмеження для промисловості й графіки погодинних відключень для побутових споживачів.

Про це інформує Міненерго.

Яка ситуація в енергосистемі

В Україні тривають роботи з ліквідації наслідків чергових атак на енергетичну інфраструктуру. Найскладніша ситуація наразі спостерігається у прифронтових регіонах. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу світла.

Зокрема, внаслідок атаки на один із енергооб’єктів «Запоріжжяобленерго» постраждав працівник підприємства. Він зазнав поранення, медики надають необхідну допомогу.

«Сьогодні, з 08:00 до 21:00 у всіх регіонах України будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів», — наголосили у відомстві.

Актуальну інформацію про графіки відключень у конкретних регіонах рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

Енергетики закликають громадян відповідально ставитися до споживання електроенергії, особливо у ранкові та вечірні години пікового навантаження. Це дозволить зменшити тиск на енергосистему та пришвидшити її стабілізацію.

Як ми писали, в Україні посилили обмеження електропостачання через наслідки російських атак та зростання споживання. Світло може зникати у будь-який момент, адже енергосистема працює в напруженому режимі. У всіх регіонах застосовуються графіки обмежень, зокрема для промисловості та частково для населення. Українців закликають економити електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження

