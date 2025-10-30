В Україні знову запроваджують погодинні відключення електроенергії / © www.freepik.com/free-photo

Через критичну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах країни знову запроваджують обмеження електроспоживання.

Про це вдень 30 жовтня повідомили в «Укренерго».

Згідно з оперативною інформацією, від 15:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень. У деяких областях обмеження охоплять від однієї до двох черг споживачів.

Причиною повернення до відключень стали наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру 30 жовтня.

Енергетики попереджають: час і масштаб обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українців закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Нагадаємо, 30 жовтня РФ здійснила вже третю масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України від початку місяця. Через ворожі удари без електроенергії залишилися сотні населених пунктів у кількох областях.

Вранці 30 жовтня Міністерство енергетики України підтвердило, що Росія знову завдає масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі країни.