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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла посилюються: графіки по областях на 4 листопада

Українців попередили про жорсткі графіки відключення світла 4 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла

Відключення світла

Жорсткі графіки відключення світла знову запроваджують в Україні 4 листопада. Все через атаки РФ, яка дедалі частіше завдає ударів по енергетичній інфраструктурі.

ТСН.ua зібрав деталі про графіки відключень у регіонах.

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Одещині

В Одесі та області 4 листопада також діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, про них повідомили в ДТЕК.

Графіки відключення світла на Одещині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Одещині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Одещині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Одещині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині

У Дніпрі та Дніпропетровській області 4 листопада діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, повідомили в ДТЕК. Обмеження застосовують через наслідки ворожих атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

У середу, 4 листопада, у Сумській області діятимуть графіки погодинних відключень світла за розпорядженням «Укренерго».

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Черкащині

У Черкаській області 4 листопада протягом всієї доби діятимуть графіки погодинних відключень світла за вказівкою «Укренерго».

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

  • 1.2 00:00 — 02:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 23:00

  • 2.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

  • 2.2 00:00 — 02:00, 07:00 — 11:00, 13:00 — 17:00, 19:00 — 23:00

  • 3.1 00:00 — 03:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

  • 3.2 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00

  • 4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

  • 4.2 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00

  • 5.1 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

  • 5.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

  • 6.1 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

  • 6.2 02:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 15:00, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

Графіки відключення світла на Чернігівщині

За вказівкою НЕК «Укренерго» 4 листопада на Чернігівщині діятиме графік погодинних відключень (ГПВ):

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла на Чернігівщині

Графіки відключення світла у Чернівецькій області

У Чернівецькій області 4 листопада також діятимуть графіки погодинних відключень світла за розпорядженням «Укренерго».

Графік подачі світла на 4 листопада (години, коли електроенергія буде):

  • 1 група: 00:00–04:00, 06:30–09:00, 12:30–15:00, 18:00–20:00, з 22:30

  • 2 група: 00:00–03:00, 05:30–08:00, 11:30–14:00, 17:00–19:00, з 22:00

  • 3 група: 00:00–04:00, 06:30–08:00, 11:30–14:00, 17:00–19:00, з 22:00

  • 4 та 5 групи: 00:00–02:00, 04:30–08:00, 11:30–14:00, 17:00–19:00, з 22:00

  • 6 група: 00:00–02:00, 04:30–08:00, 11:30–14:00, 17:00–19:00, з 22:30

  • 7 група: 00:00–04:00, 06:30–11:00, 14:30–16:30, 19:30–21:30

  • 8 група: 01:30–05:00, 07:30–11:00, 14:30–16:30, 19:30–21:30

  • 9 та 10 групи: 02:30–06:00, 08:30–11:00, 14:30–16:30, 19:30–21:30

  • 11 група: 02:30–06:00, 08:30–11:00, 14:30–16:30, 19:30–23:30

  • 12 група: 00:00–01:00, 03:30–07:00, 09:30–12:00, 15:30–17:30, 20:30–23:30

Графіки відключення світла на Житомирщині

На Житомирщині 4 листопада діятимуть обмеження споживання електроенергії за розпорядженням «Укренерго»:

Графіки відключення світла на Житомирщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Житомирщині / © скриншот

Графіки відключення світла у Запорізькій області

У Запорізькій області 4 листопада за розпорядженням «Укренерго» діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Години відсутності світла за підчергами (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • Підчерга 1.1: 06:00–11:00, 15:00–20:00

  • Підчерга 1.2: 00:00–03:00, 10:30–15:30, 19:30–24:00

  • Підчерга 2.1: 02:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–22:30

  • Підчерга 2.2: 06:00–11:00, 15:00–20:00

  • Підчерга 3.1: 06:00–11:00, 15:00–20:00

  • Підчерга 3.2: 02:30–06:30, 12:00–17:00, 21:00–24:00

  • Підчерга 4.1: 02:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–22:30

  • Підчерга 4.2: 00:00–03:00, 07:30–12:30, 16:30–21:30

  • Підчерга 5.1: 00:00–03:00, 10:30–15:30, 19:30–24:00

  • Підчерга 5.2: 00:00–03:00, 07:30–12:30, 16:30–21:30

  • Підчерга 6.1: 06:00–11:00, 15:00–20:00

  • Підчерга 6.2: 02:30–06:30, 12:00–17:00, 21:00–24:00

Графіки відключення світла на Полтавщині

Через складну ситуацію в енергосистемі 4 листопада на Полтавщині діятимуть графіки відключень світла:

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Вінниччині

У Вінницькій області 4 листопада протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень світла за розпорядженням «Укренерго».

Графіки відключення світла на Вінниччині / © скриншот

Графіки відключення світла на Вінниччині / © скриншот

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Житомирі готують Пункти незламності після атаки на енергооб’єкти. У разі затримки з відновленням світла місцева влада відчинить спеціально облаштовані локації, де жителі громади зможуть отримати базову допомогу та зв’язок.

Окрім цього, через російські обстріли енергосистеми у Києві запровадили екстрені відключення світла. Також у місті виникли перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту.

До слова, 3 листопада Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по українській енергетиці. Яка ситуація зі світлом - читайте у матеріалі ТСН.

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