Відключення світла

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок, 24 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби застосовуватимуть графіки відключення світла.

ТСН.ua зібрав усі подробиці щодо графіків відключення на 24 листопада.

Реклама

Відключення світла 24 листопада — які графіки запровадять

За інформацією «Укренерго», відключення діятимуть цілодобово за такими параметрами:

Реклама

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черг;

для промисловості — графіки обмеження потужності.

Причиною запровадження обмежень є наслідки ворожих атак на українську енергосистему. В «Укренерго» зазначили, що енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

Графік відключення світла у Києві

Графік відключення електроенергії у Києві на 24 листопада:

Група 1: 00:00–02:00, 12:00–16:00, 19:00–24:00

Група 2: 02:00–05:30, 12:00–16:30, 21:30–24:00

Група 3: 05:30–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00

Група 4: 06:00–09:30, 13:30–18:00

Група 5: 06:00–10:00, 14:00–18:30

Група 6: 06:00–10:30, 14:30–19:00

Група 7: 08:00–12:00, 15:00–20:00

Група 8: 08:00–12:30, 16:00–20:00

Група 9: 09:00–13:30, 16:30–20:30

Група 10: 09:30–14:00, 17:00–21:30

Група 11: 10:00–14:30, 18:00–22:30

Група 12: 10:30–15:00, 18:30–23:00

Група 13: 00:00–02:00, 12:00–16:00, 19:00–24:00

Група 14: 02:00–05:30, 12:00–16:30, 21:30–24:00

Група 15: 05:30–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00

Група 16: 06:00–09:30, 13:30–18:00

Група 17: 06:00–10:00, 14:00–18:30

Група 18: 06:00–10:30, 14:30–19:00

Група 19: 08:00–12:00, 15:00–20:00

Група 20: 08:00–12:30, 16:00–20:00

Група 21: 09:00–13:30, 16:30–20:30

Група 22: 09:30–14:00, 17:00–21:30

Група 23: 10:00–14:30, 18:00–22:30

Група 24: 10:30–15:00, 18:30–23:00

Група 25: 00:00–02:00, 12:00–16:00, 19:00–24:00

Група 26: 02:00–05:30, 12:00–16:30, 21:30–24:00

Група 27: 05:30–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00

Група 28: 06:00–09:30, 13:30–18:00

Група 29: 06:00–10:00, 14:00–18:30

Група 30: 06:00–10:30, 14:30–19:00

Група 31: 08:00–12:00, 15:00–20:00

Група 32: 08:00–12:30, 16:00–20:00

Група 33: 09:00–13:30, 16:30–20:30

Група 34: 09:30–14:00, 17:00–21:30

Група 35: 10:00–14:30, 18:00–22:30

Група 36: 10:30–15:00, 18:30–23:00

Група 37: 00:00–02:00, 12:00–16:00, 19:00–24:00

Група 38: 02:00–05:30, 12:00–16:30, 21:30–24:00

Група 39: 05:30–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00

Група 40: 06:00–09:30, 13:30–18:00

Група 41: 06:00–10:00, 14:00–18:30

Група 42: 06:00–10:30, 14:30–19:00

Група 43: 08:00–12:00, 15:00–20:00

Група 44: 08:00–12:30, 16:00–20:00

Група 45: 09:00–13:30, 16:30–20:30

Група 46: 09:30–14:00, 17:00–21:30

Група 47: 10:00–14:30, 18:00–22:30

Група 48: 10:30–15:00, 18:30–23:00

Група 49: 00:00–02:00, 12:00–16:00, 19:00–24:00

Група 50: 02:00–05:30, 12:00–16:30, 21:30–24:00

Група 51: 05:30–09:00, 12:30–17:00, 23:00–24:00

Група 52: 06:00–09:30, 13:30–18:00

Група 53: 06:00–10:00, 14:00–18:30

Група 54: 06:00–10:30, 14:30–19:00

Група 55: 08:00–12:00, 15:00–20:00

Група 56: 08:00–12:30, 16:00–20:00

Група 57: 09:00–13:30, 16:30–20:30

Група 58: 09:30–14:00, 17:00–21:30

Група 59: 10:00–14:30, 18:00–22:30

Група 60: 10:30–15:00, 18:30–23:00

Графік відключення світла на Вінниччині

Графік погодинних відключень у Вінницькій області на 24 листопада:

Черга 1.1: 08:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

Черга 1.2: 08:00–10:00, 12:00–16:00, 20:00–22:00

Черга 2.1: 08:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

Черга 2.2: 02:00–04:00, 08:00–10:00, 14:00–16:00, 18:00–22:00

Черга 3.1: 10:00–12:00, 14:00–18:00, 22:00–24:00

Черга 3.2: 10:00–12:00, 14:00–18:00, 22:00–24:00

Черга 4.1: 04:00–06:00, 10:00–12:00, 14:00–18:00

Черга 4.2: 08:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00

Черга 5.1: 00:00–02:00, 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–20:00

Черга 5.2: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–20:00

Черга 6.1: 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–20:00

Черга 6.2: 06:00–08:00, 10:00–14:00, 18:00–20:00

Графік відключення світла на Вінниччині

Графік відключення світла в Черкаській області

Через наслідки російських обстрілів за вказівкою «Укренерго» 24 листопада на Черкащині цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень світла. Для частини споживачів Уманського району застосовуватимуть окремі тимчасові графіки.

Реклама

Графік відключень по Черкаській області (крім Уманських енергетичних мереж, а також Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій):

Черга 1.1: 10:00–13:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00

Черга 1.2: 06:00–08:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00

Черга 2.1: 06:00–08:00, 11:00–14:00, 16:00–19:00

Черга 2.2: 06:00–08:00, 12:00–15:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00

Черга 3.1: 02:00–04:00, 08:00–10:00, 12:00–15:00, 18:00–20:00

Черга 3.2: 08:00–11:00, 13:00–16:00, 19:00–21:00

Черга 4.1: 00:00–02:00, 06:00–08:00, 13:00–16:00, 18:00–21:00

Черга 4.2: 08:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–21:00

Черга 5.1: 08:00–11:00, 14:00–17:00, 21:00–23:00

Черга 5.2: 04:00–06:00, 11:00–13:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00

Черга 6.1: 08:00–11:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00

Черга 6.2: 11:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–23:00

Окремі тимчасові графіки для Уманського району (Уманські енергетичні мережі, Жашківська, Монастирищенська та Христинівська філії):

Черги 1.2, 2.2, 3.2: 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00

Черги 4.2, 5.2, 6.2: 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00

Графік відключення світла на Чернігівщині

За вказівкою «Укренерго», 24 листопада в області діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Графік відключення світла на Чернігівщині

Графік відключення світла на Львівщині

На Львівщині 24 листопада діятимуть наступні графіки відключкння світла:

Реклама

Графік відключення світла на Львівщині

Графік відключення світла на Прикарпатті

У вівторок, 24 листопада, на Прикарпатті за командою «Укренерго» застосовуватимуть погодинні графіки вимкнень для побутових споживачів і графіки обмеження потужності для бізнесу.

Графік відключення світла на Прикарпатті

Графік відключення світла на Закарпатті

Графік відключення світла на 24 листопада:

Графік відключення світла на Закарпатті

Графік відключення світла на Миколаївщині

Попередній графік погодинних відключень світла на вівторок, 24 листопада (діятиме цілодобово — з 00:00 до 23:59):

Черга 1.1: 05:30–07:30, 11:00–14:30, 18:00–21:30

Черга 1.2: 00:00–00:30, 11:00–14:30, 18:00–21:30

Черга 2.1: 00:30–04:00, 07:30–11:00, 14:30–18:00, 21:30–22:30

Черга 2.2: 11:30–18:00, 21:30–00:00

Черга 3.1: 00:00–00:30, 04:00–07:30, 11:00–14:30, 18:00–21:30

Черга 3.2: 07:30–11:00, 14:30–18:00, 21:30–00:00

Черга 4.1: 00:00–00:30, 05:30–07:30, 14:30–20:30

Черга 4.2: 11:30–18:00, 21:30–00:00

Черга 5.1: 00:00–00:30, 05:30–07:30, 11:00–18:00

Черга 5.2: 00:00–00:30, 07:30–11:00, 18:00–20:30

Черга 6.1: 07:30–14:30, 18:00–21:30

Черга 6.2: 00:00–00:30, 07:30–11:00, 14:30–20:30

Графік відключення світла у Запорізькій області

За вказівкою «Укренерго», для стабілізації енергосистеми 24 листопада у Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень світла:

Черга 1.1: 05:30–10:30, 14:30–19:30

Черга 1.2: 00:00–04:30, 08:30–13:30, 17:30–22:30

Черга 2.1: 16:00–20:30

Черга 2.2: 00:00–00:30, 05:30–10:30, 14:30–19:30, 23:30–24:00

Черга 3.1: 10:00–15:00, 19:00–24:00

Черга 3.2: 04:00–09:00, 13:00–18:00, 23:30–24:00

Черга 4.1: 10:00–15:00, 19:00–24:00

Черга 4.2: 00:00–04:30, 11:30–16:30, 22:00–24:00

Черга 5.1: 00:00–00:30, 05:30–10:30, 14:30–19:30, 23:30–24:00

Черга 5.2: 08:30–13:30, 17:30–22:30

Черга 6.1: 04:00–09:00, 13:00–18:00, 22:00–24:00

Черга 6.2: 00:00–00:30, 10:00–15:00, 19:00–24:00

Графік відключення світла на Хмельниччині

За вказівкою «Укренерго», у вівторок, 24 листопада, на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень світла:

Черга 1.1: 04:00–07:00, 12:00–16:00, 19:00–22:00

Черга 1.2: 01:00–04:00, 12:00–16:00, 19:00–22:00

Черга 2.1: 12:00–17:00

Черга 2.2: 00:00–01:00, 12:00–17:00

Черга 3.1: 06:00–10:00, 14:00–18:00, 22:00–24:00

Черга 3.2: 06:00–10:00, 14:00–19:00, 22:00–24:00

Черга 4.1: 06:00–10:00, 14:00–19:00

Черга 4.2: 07:00–12:00, 16:00–20:00

Черга 5.1: 08:00–12:00, 16:00–20:00

Черга 5.2: 10:00–14:00, 17:00–20:00

Черга 6.1: 10:00–14:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00

Черга 6.2: 10:00–14:00, 18:00–22:00

Графік відключення світла у Кіровоградській області

За вказівкою «Укренерго», у вівторок, 24 листопада, діятимуть такі графіки погодинних відключень світла:

Черга 1.1: 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 15:00–18:00

Черга 1.2: 04:00–06:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00

Черга 2.1: 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 20:00–22:00

Черга 2.2: 08:00–10:00, 12:00–15:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00

Черга 3.1: 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00

Черга 3.2: 00:00–02:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 19:00–22:00

Черга 4.1: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00

Черга 4.2: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

Черга 5.1: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 13:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

Черга 5.2: 10:00–13:00, 14:00–16:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

Черга 6.1: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 14:00–17:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00

Черга 6.2: 06:00–08:00, 14:00–16:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00

Графік відключення світла у Кіровоградській області

Графік відключення світла на Рівненщині

Через складну ситуацію в енергосистемі за вказівкою «Укренерго» у вівторок, 24 листопада, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень світла:

Підчерга 1.1: 22:00–00:00

Підчерга 1.2: 20:00–22:00

Підчерга 2.1: 17:00–20:00

Підчерга 2.2: 17:00–20:00

Підчерга 4.1: 14:00–17:00

Підчерга 4.2: 14:00–17:00

Підчерга 5.1: 11:00–14:00

Підчерга 5.2: 11:00–14:00

Підчерга 6.1: 08:00–11:00

Підчерга 6.2: 08:00–11:00

Графік відключення світла на Полтавщині

Через складну ситуацію в енергосистемі 24 листопада на Полтавщині діятимуть графіки погодинних відключень світла в такому обсязі:

00:00–06:00 — 1 черга;

06:00–12:00 — 2,5 черги;

12:00–20:00 — 3,5 черги;

20:00–23:59 — 2,5 черги.

Графік відключення світла за чергами:

Черга 1.1: 06:00–08:30, 12:00–15:30, 18:00–20:30

Черга 1.2: 00:00–00:30, 06:30–09:00, 12:30–16:00, 18:30–21:00

Черга 2.1: 00:00–02:00, 07:00–09:30, 13:00–16:30, 19:00–21:30

Черга 2.2: 00:30–02:30, 07:30–10:00, 13:30–17:00, 19:30–22:00

Черга 3.1: 02:00–03:00, 08:00–10:30, 14:00–17:30, 20:00–22:30

Черга 3.2: 02:30–03:30, 08:30–11:00, 14:30–18:00, 20:30–23:00

Черга 4.1: 03:00–04:00, 09:00–12:30, 15:00–18:30, 21:00–23:30

Черга 4.2: 03:30–04:30, 09:30–13:00, 15:30–19:00, 21:30–24:00

Черга 5.1: 04:00–05:00, 06:00–06:30, 10:00–13:30, 16:00–19:30, 22:00–24:00

Черга 5.2: 04:30–07:00, 10:30–14:00, 16:30–20:00, 22:30–24:00

Черга 6.1: 05:00–07:30, 11:00–14:30, 17:00–20:00, 23:00–24:00

Черга 6.2: 06:00–08:00, 12:00–15:00, 17:30–20:00, 23:30–24:00

Графік відключення світла на Полтавщині

Графік відключення світла на Харківщині

Через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок ворожих обстрілів, за вказівкою «Укренерго» у вівторок, 24 листопада, на Харківщині цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень світла (з урахуванням часу на перемикання):

Черга 1.1: 00:00–01:30, 08:30–15:30, 19:00–22:30

Черга 1.2: 00:00–01:30, 06:00–15:30, 19:00–22:30

Черга 2.1: 08:30–15:30, 19:00–22:30

Черга 2.2: 08:30–15:30, 19:00–22:30

Черга 3.1: 01:30–05:00, 08:30–15:30, 19:00–20:00, 22:30–24:00

Черга 3.2: 01:30–05:00, 15:30–20:00, 22:30–24:00

Черга 4.1: 15:30–20:00, 22:30–24:00

Черга 4.2: 15:30–19:00, 20:00–24:00

Черга 5.1: 05:00–08:30, 15:30–19:00

Черга 5.2: 05:00–08:30, 15:30–19:00

Черга 6.1: 06:00–08:30, 12:00–19:00

Черга 6.2: 06:00–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00

Графік відключення світла на Сумщині

У Сумській області 24 листопада запровадять наступні графіки відключення.

Графік відключення світла на Сумщині

Графік відключення світла на Одещині

Графік погодинних відключень світла в Одеській області на вівторок, 24 листопада:

Підгрупа 1.1: 08:00–10:30, 17:00–22:30

Підгрупа 1.2: 08:00–13:30, 17:00–21:00

Підгрупа 2.1: 06:30–13:30, 17:00–21:00

Підгрупа 2.2: 08:00–13:30, 17:00–21:00

Підгрупа 3.1: 10:00–17:00, 20:30–24:00

Підгрупа 3.2: 00:00–03:30, 10:00–14:00, 20:30–24:00

Підгрупа 4.1: 12:00–17:00

Підгрупа 4.2: 12:00–17:00, 20:30–24:00

Підгрупа 5.1: 06:00–08:30, 13:30–20:30

Підгрупа 5.2: 03:00–07:00, 13:30–20:30

Підгрупа 6.1: 06:00–08:30, 13:30–17:00

Підгрупа 6.2: 06:00–10:00, 13:30–20:30

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, після російських ударів на Одещині та Дніпропетровщині виникли перебої з електропостачанням. Енергетики всю ніч повертали світло і досі працюють на пошкоджених об’єктах, але ситуація залишається складною.

Також напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська змінили тактику ударів по енергетичній інфраструктурі та намагаються знищувати мережі й лінії електропередач, щоб відрізати Одещину та Дніпропетровщину від джерел живлення.

До слова, Росія змінила географію ударів по енергетиці України. Поки ситуація зі світлом у Києві покращилася, основний тиск припав на інші великі міста.

Новини партнерів