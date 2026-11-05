Відключення світла посилюються: які графіки застосують 6 листопада

Відключення світла / © ТСН

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У п’ятницю, 6 листопада, у низці областей України діятимуть вимушені графіки відключення світла для населення і промисловості.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

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Які графіки відключень світла діятимуть 5 листопада

Обмеження діятимуть протягом усієї доби — від 00:00 до 23:59:

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для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг.

Світло відключають через наслідки російських обстрілів енергоінфраструктури. В «Укренерго» попереджають, що ситуація може змінюватися, тому радять стежити за графіками на сайтах своїх обленерго та ощадливо використовувати електрику, коли вона є.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Житомирі запроваджують жорстку економію електроенергії: в місті вимикають вуличне підсвічування та зупиняють рух тролейбусів і трамваїв.

Раніше повідомлялося, що Росія вдарила по енергооб’єктах Житомира, тому світла може не бути довго.

Раніше ми писали, що аварійні відключення світла в Україні скасовують і невдовзі запроваджують знову, але на це є причина. Будь-які обмеження споживання електроенергії застосовують через російські удари по українській енергосистемі.

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