ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла посилюються: які графіки застосують 6 листопада

В Україні запровадили графіки відключення світла на 6 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН

У п’ятницю, 6 листопада, у низці областей України діятимуть вимушені графіки відключення світла для населення і промисловості.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Які графіки відключень світла діятимуть 5 листопада

Обмеження діятимуть протягом усієї доби — від 00:00 до 23:59:

  • для промисловості — графіки обмеження потужності;

  • для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг.

Світло відключають через наслідки російських обстрілів енергоінфраструктури. В «Укренерго» попереджають, що ситуація може змінюватися, тому радять стежити за графіками на сайтах своїх обленерго та ощадливо використовувати електрику, коли вона є.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Житомирі запроваджують жорстку економію електроенергії: в місті вимикають вуличне підсвічування та зупиняють рух тролейбусів і трамваїв.

Раніше повідомлялося, що Росія вдарила по енергооб’єктах Житомира, тому світла може не бути довго.

Раніше ми писали, що аварійні відключення світла в Україні скасовують і невдовзі запроваджують знову, але на це є причина. Будь-які обмеження споживання електроенергії застосовують через російські удари по українській енергосистемі.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie