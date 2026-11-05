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Відключення світла посилюються: які графіки застосують 6 листопада
В Україні запровадили графіки відключення світла на 6 листопада.
У п’ятницю, 6 листопада, у низці областей України діятимуть вимушені графіки відключення світла для населення і промисловості.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Які графіки відключень світла діятимуть 5 листопада
Обмеження діятимуть протягом усієї доби — від 00:00 до 23:59:
для промисловості — графіки обмеження потужності;
для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг.
Світло відключають через наслідки російських обстрілів енергоінфраструктури. В «Укренерго» попереджають, що ситуація може змінюватися, тому радять стежити за графіками на сайтах своїх обленерго та ощадливо використовувати електрику, коли вона є.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, у Житомирі запроваджують жорстку економію електроенергії: в місті вимикають вуличне підсвічування та зупиняють рух тролейбусів і трамваїв.
Раніше повідомлялося, що Росія вдарила по енергооб’єктах Житомира, тому світла може не бути довго.
Раніше ми писали, що аварійні відключення світла в Україні скасовують і невдовзі запроваджують знову, але на це є причина. Будь-які обмеження споживання електроенергії застосовують через російські удари по українській енергосистемі.