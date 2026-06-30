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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
345
Час на прочитання
3 хв

Відключення світла повернулися: де і коли діятимуть графіки на 30 червня

Графіки відключення світла діятимуть протягом 5 годин — від 17:00 до 22:00.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Відключення світла

Відключення світла / © pixabay.com

У вівторок, 30 червня, в усіх регіонах України вимушено запроваджують графіки відключення світла. Обмеження застосовуватимуться ввечері для усіх категорій споживачів.

Де і коли не буде світла — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Чому повернули відключення світла

Як пояснили в «Укренерго», причина запровадження обмежень — значне зростання рівня енергетики через спекотну погоду.

Графіки відключення світла діятимуть:

  • 17:00 — 22:00 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

  • 17:00 — 22:00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).

Графіки відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 19:00-22:00

  • 1.2 19:00-20:00

  • 6.1 18:00-19:00

  • 6.2 17:00-19:00

Перелік адрес за чергами — тут.

Для промисловості та бізнесу від 17:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Графіки відключення світла у Житомирській області

За даними обленерго, для всіх категорій споживачів Житомирської області у період з 17:00 до 22:00 можливе запровадження графіків погодинних відключень електричної енергії в обсязі від 0,5 до 1 черги.

Також обмеження діятимуть для бізнесу та промисловості в аналогічні години.

Графіки відключення світла у Києві

У вівторок, 30 червня, для жителів столиці запровадили такі графіки:

Група 1.1: 16:00-19:30
Група 2.1: 16:00-19:30
Група 3.1: 19:00-22:00
Група 4.1: 19:00-22:00
Група 5.1: без відключень
Група 6.1: без відключень
Група 7.1: без відключень
Група 8.1: без відключень
Група 9.1: без відключень
Група 10.1: без відключень
Група 11.1: без відключень
Група 12.1: без відключень
Група 13.1: 16:00-19:30
Група 14.1: 16:00-19:30
Група 15.1: 19:00-22:00
Група 16.1: 19:00-22:00
Група 17.1: без відключень
Група 18.1: без відключень
Група 19.1: без відключень
Група 20.1: без відключень
Група 21.1: без відключень
Група 22.1: без відключень
Група 23.1: без відключень
Група 24.1: без відключень
Група 25.1: 16:00-19:30
Група 26.1: 16:00-19:30
Група 27.1: 19:00-22:00
Група 28.1: 19:00-22:00
Група 29.1: без відключень
Група 30.1: без відключень
Група 31.1: без відключень
Група 32.1: без відключень
Група 33.1: без відключень
Група 34.1: без відключень
Група 35.1: без відключень
Група 36.1: без відключень
Група 37.1: 16:00-19:30
Група 38.1: 16:00-19:30
Група 39.1: 19:00-22:00
Група 40.1: 19:00-22:00
Група 41.1: без відключень
Група 42.1: без відключень
Група 43.1: без відключень
Група 44.1: без відключень
Група 45.1: без відключень
Група 46.1: без відключень
Група 47.1: без відключень
Група 48.1: без відключень
Група 49.1: 16:00-19:30
Група 50.1: 16:00-19:30
Група 51.1: 19:00-22:00
Група 52.1: 19:00-22:00
Група 53.1: без відключень
Група 54.1: без відключень
Група 55.1: без відключень
Група 56.1: без відключень
Група 57.1: без відключень
Група 58.1: без відключень
Група 59.1: без відключень
Група 60.1: без відключень

Графіки відключення світла на Кіровоградщині

У вівторок, 30 червня, у Кропивницькому застосують такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла у Волинській області

За інформацією «Волиньобленерго», для жителів Волинської області запровадять графіки відключення світла:

  • підчерга 1.2: 18:00-19:00

  • підчерга 2.1: 17:00-19:00

  • підчерга 4.1: 19:00-20:00

  • підчерга 4.2: 19:00-22:00.

Графіки відключення світла у Рівненській області

У Рівненській області будуть діяти графіки погодинних відключень для побутових споживачів. Вони заплановані в такому обсязі:

  • підчерга 1.1. 17.00 — 19.00

  • підчерга 1.2. 18.00 — 20.00

  • підчерга 2.1. 19.00 — 22.00

Графіки відключення світла на Прикарпатті

У вівторок, 30 червня, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних знеструмлень.

Графіки відключення світла на Миколаївщині

За даними «Миколаївобленерго», у вівторок, 30 червня, від 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом 1 (ОДНА) черга.

Графіки відключення світла у Сумській області

У Сумській області 30 червня діятимуть графіки погодинних відключень від 17:00 до 22:00.

Графіки відключення світла у Львові та області

У вівторок, 30 червня, у Львові та Львівській області погодинні відключення прогнозуються також від 17:00 до 22:00.

Графіки відключення світла на Запоріжжі

«Запоріжжяобленерго» повідомляє, що 30 червня у період від 16:00 до 22:00 по Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ). Йдеться про одну чергу одночасно.

Там додають, що від 16:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу прогнозується застосування графіків обмеження потужності в повному обсязі — це 5 черг.

Нагадаємо, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, чи повернуться в Україні відключення світла по 9 годин на добу.

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