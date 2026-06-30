Відключення світла повернулися: графіки на 1 липня

Відключення світла 1 липня / © ТСН.ua

Реклама

Відключення світла, схоже, знову всерйоз повернулися до України. Завтра, 1 липня, як і сьогодні, в країні вимикатимуть електрику.

Про це передає «Укренерго».

Графіки погодинних відключень для бізнесу

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватиме: 17:00 — 22:00.

Реклама

Відключення для побутових споживачів

17:00 – 22:00 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (в обсязі однієї черги).

Причина запровадження обмежень — значне зростання рівня енергоспоживання через спеку.

Протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго вашого регіону та ДТЕК. Також графіки відключень публікують пресслужби місцевих територіальних громад і більшість голів ОВА у своїх соцмережах.

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, в одній із областей запровадили аварійні відключення світла.

Новини партнерів