ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
344
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла триватимуть: де і коли не буде електропостачання 29 листопада

За вказівкою «Укренерго» графіки відключень у п’ятницю застосовуватимуться протягом всієї доби.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла 29 листопада

Відключення світла 29 листопада / © ТСН.ua

Протягом суботи, 29 листопада, по всій території України запровадять погодинні графіки відключень світла.

Про це повідомили в «Укренерго».

Графіки погодинних відключень:

  • від 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черги.

Графіки обмеження потужності:

  • від 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

«Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки відключень світла можуть змінитись. Точні години відключень за своїм регіоном та адресою можна дізнатись на сайтах регіональних обленерго та ДТЕК. Також графіки відключень публікують ЗМІ, пресслужби місцевих територіальних громад та більшість голів ОВА у своїх соцмережах.

В «Укренерго» також закликали абонентів ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, енергетичний експерт Геннадій Рябцев попередив, що на українців чекають нові відключення. Він назвав єдиний спосіб скоротити відключення світла, але його досі не впроваджують.

Дата публікації
Кількість переглядів
344
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie