Укрaїнa
221
1 хв

Відключення світла скасували?: чи діятимуть графіки сьогодні увечері

Протягом сьогоднішнього дня обмеження застосовуватимуться у два етапи.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла. / © Associated Press

На суботу, 11 квітня, в Україні запроваджували графіки відключення світла, але лише на ранок. Водночас наразі знеструмлень на вечір не планується.

Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

За попередньою інформацією «Укренерго», знеструмлення не заплановані на обід та вечір суботи. Втім, енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зауважують в НЕК.

Зауважимо, що сьогодні графіки обмеження потужності для промисловості діяли:

  • від 05:00 до 08:00

для всіх категорій споживачів:

  • від 06:00 до 08:00

Нагадаємо, протягом останніх днів світло знову почали відключати по всій Україні. Хоч у регіонах уже припинили опалюваний сезон, але ситуація в енергосистемі залишається напруженою через наслідки масованих російських атак. Водночас наразі головна причина знеструмлення — суттєве похолодання, яке спровокувало зростання споживання електроенергії.

221
