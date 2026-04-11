Відключення світла скасували?: чи діятимуть графіки сьогодні увечері

Відключення світла. / © Associated Press

На суботу, 11 квітня, в Україні запроваджували графіки відключення світла, але лише на ранок. Водночас наразі знеструмлень на вечір не планується.

Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

За попередньою інформацією «Укренерго», знеструмлення не заплановані на обід та вечір суботи. Втім, енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зауважують в НЕК.

Зауважимо, що сьогодні графіки обмеження потужності для промисловості діяли:

від 05:00 до 08:00

для всіх категорій споживачів:

від 06:00 до 08:00

Нагадаємо, протягом останніх днів світло знову почали відключати по всій Україні. Хоч у регіонах уже припинили опалюваний сезон, але ситуація в енергосистемі залишається напруженою через наслідки масованих російських атак. Водночас наразі головна причина знеструмлення — суттєве похолодання, яке спровокувало зростання споживання електроенергії.