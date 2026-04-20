Відключення світла триватимуть роками: яким містам буде найскладніше

Українцям варто звикати до блекаутів

Українська енергосистема залишається у вкрай складному стані, і відключення електроенергії можуть виникати у будь-який момент щонайменше протягом кількох років. Навіть за наявності всіх необхідних ресурсів повне відновлення триватиме не менше трьох років.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю виданню Telegraf.

«Мережа зараз у стані, коли гарантувати надійну роботу неможливо: немає достатнього резервування, немає потужностей навіть для повноцінного відновлення — бо ми очікуємо нових ударів, які зведуть додаткові зусилля нанівець. Енергосистема країни виснажена, і я не бачу сценаріїв, коли привести її до ладу вдасться менш ніж за три роки», — пояснив Харченко.

Експерт зазначив, що за умови активної роботи відновлення енергосистеми може розтягнутися приблизно на десять років.

«Об’єктивно найскладніша ситуація — Київ, Одеса, Харківський регіон. Також дуже складно в Сумській та Чернігівській областях — усе, що близько до ударів. Ці регіони наразі в найгіршому становищі», — додав Харченко.

Нагадаємо, в Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, однак суттєвих перебоїв зі світлом цього літа не прогнозують.

Наразі два енергоблоки вже перебувають у ремонті, і надалі роботи проводитимуться поетапно — один за одним. Такий підхід дозволяє зберігати стабільність енергосистеми навіть у період технічного обслуговування.