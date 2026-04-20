ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла триватимуть роками: яким містам буде найскладніше

Українцям доведеться жити з графіками відключень ще щонайменше кілька років, попереджає експерт.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Українцям варто звикати до блекаутів

Українцям варто звикати до блекаутів

Українська енергосистема залишається у вкрай складному стані, і відключення електроенергії можуть виникати у будь-який момент щонайменше протягом кількох років. Навіть за наявності всіх необхідних ресурсів повне відновлення триватиме не менше трьох років.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю виданню Telegraf.

«Мережа зараз у стані, коли гарантувати надійну роботу неможливо: немає достатнього резервування, немає потужностей навіть для повноцінного відновлення — бо ми очікуємо нових ударів, які зведуть додаткові зусилля нанівець. Енергосистема країни виснажена, і я не бачу сценаріїв, коли привести її до ладу вдасться менш ніж за три роки», — пояснив Харченко.

Експерт зазначив, що за умови активної роботи відновлення енергосистеми може розтягнутися приблизно на десять років.

«Об’єктивно найскладніша ситуація — Київ, Одеса, Харківський регіон. Також дуже складно в Сумській та Чернігівській областях — усе, що близько до ударів. Ці регіони наразі в найгіршому становищі», — додав Харченко.

Нагадаємо, в Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, однак суттєвих перебоїв зі світлом цього літа не прогнозують.

Наразі два енергоблоки вже перебувають у ремонті, і надалі роботи проводитимуться поетапно — один за одним. Такий підхід дозволяє зберігати стабільність енергосистеми навіть у період технічного обслуговування.

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie