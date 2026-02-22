Відключення світла / © unsplash.com

Обмеження електропостачання в Україні збережуться навіть за покращення погодних умов, а з середини березня ситуація може ускладнитися через початок активних ремонтів на енергетичних об’єктах, зокрема на атомних електростанціях.

Про це заявив Юрій Корольчук, експерт з питань енергетики у етері КИЇВ24.

«Коли я кажу, що погодні умови покращаться і це дозволить покращити ситуацію в енергосистемі, це не означає, що обмежень електроенергії не буде. Я також бачив такі прогнози, і вони, на жаль, є неправдивими, що обмежень електроенергії взагалі не буде. Вони залишаться.», — зазначив Корольчук.

За його словами, у попередні роки у весняні місяці — березні, квітні та травні — відключення електроенергії або були відсутні, або мали значно менший масштаб.

«В останні два роки, зазвичай, там відключення електроенергії не мало би бути, їх було менше. Але, власне, в силу того, що пошкодження є теплових електростанцій значні, підстанцій», — пояснив експерт.

Корольчук повідомив, що з середини березня в енергосистемі розпочнуться активні ремонтні роботи.

«Фактично з середини березня почнуть активні ремонтні роботи, щоб ви це розуміли. І будуть виводити відразу в оперативному такому динамічному режимі блоки АЕС в ремонт», — сказав він.

За його словами, планується виведення двох енергоблоків у довгостроковий ремонт.

«Більше того, там є такий план — вивести взагалі два блоки в довгостроковий ремонт, тобто такий правильний ремонт», — зазначив Корольчук.

Він наголосив, що попередня практика короткотермінових ремонтів не дозволяла повноцінно відновлювати обладнання.

«У нас раніше був такий напівправильний ремонт. Коли за три тижні ремонтують блок — це неможливо, це нереально. Це була більш профілактична система огляду, констатація певних проблем, наперед оцінка і заміна палива. А такі ремонтні роботи, на жаль, вони якби не встигали за час провести», — пояснив експерт.

Корольчук також прокоментував роль сонячної генерації в енергосистемі.

«Сонячна генерація нас виручала уже два роки. І я думаю, третій рік буде виручати», — зазначив він.

Водночас експерт підкреслив, що вона не здатна повністю компенсувати дефіцит електроенергії.

«Але виручати — це не означає, що вона зможе замінити всі наші потреби. У піковий, щільний банківський період так не зможе», — резюмував Корольчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укренерго» анонсувало відключення електроенергії через наслідки ворожих обстрілів у більшості регіонів країни.