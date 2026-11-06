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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Відключення світла триватимуть усю добу: де діятимуть графіки та скільки черг

В Україні запровадять графіки відключень світла обсягом до чотирьох черг.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

В частині областей України діятимуть графіки відключення світла як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Відключення світла 7 листопада — що відомо

Протягом усієї доби, від 00:00 до 23:59, у регіонах застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. У цей самий період для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності.

У компанії зазначають, що причиною запровадження вимушених обмежень стали наслідки масованих російських атак на українські енергетичні об’єкти.

В енергетичній компанії застерігають, що через загрозу нових російських обстрілів ситуація зі світлом може змінюватися. Українців закликають стежити за графіками на сайтах своїх обленерго та ощадливо використовувати електроенергію, коли вона з’являється.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні запровадили графіки відключення світла на 6 листопада. Ситуація в низці регіонів складна. У Києві графіки не діють.

Також у Житомирі запроваджують жорстку економію електроенергії: в місті відключають вуличне підсвічування та зупиняють рух тролейбусів і трамваїв.

Раніше ми писали, що аварійні відключення світла в Україні скасовують і невдовзі запроваджують знову, але на це є причина. Будь-які обмеження споживання електроенергії застосовуються через російські удари по українській енергосистемі.

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