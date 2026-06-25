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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
157
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Відключення світла у літній період: експерт спрогнозував, скільки вони можуть тривати

Експерт із енергетики констатував: Україна не убезпечена від відключень світла влітку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Відключення світла у літній період: експерт спрогнозував, скільки вони можуть тривати

© unsplash.com

В Україні в літній період можливі відключення електроенергії тривалістю близько 2–3 годин на добу, зокрема у Києві, Одесі, Дніпрі та прифронтових регіонах.

Про це розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі «Ранок.LIVE».

За словами експерта, українцям варто бути готовими до повернення графіків відключень у разі різкого підвищення температури повітря. У такому випадку збільшиться споживання, на що потрібно буде реагуват відключеннями тривалістю 2-3 години.

«Особливо це стосується Києва, Одеси, і, безумовно, прифронтових регіонів. Можливо також Дніпропетровської області», — сказав Омельченко.

Він також зазначив, що сонячні електростанції допомагають стабілізувати енергосистему, однак повністю компенсувати пікові навантаження вони не можуть.

Нагадаємо, у Києві 25 червня запровадили екстрені відключення електроенергії за командою НЕК «Укренерго». Обмеження діють на лівому березі столиці, точний перелік районів та тривалість відключень наразі не уточнюються. У ДТЕК зазначають, що такі заходи застосовуються для стабілізації роботи енергосистеми в умовах підвищеного навантаження або дефіциту потужності. Мешканців закликають економно споживати електроенергію та стежити за оновленнями.

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Дата публікації
Кількість переглядів
157
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