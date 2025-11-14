ТСН у соціальних мережах

Відключення світла: у вихідні українців очікують зміни у графіках

В «Укренерго» анонсували послаблення графіків для побутових споживачів завдяки теплій погоді.

Відключення світла

Відключення світла / © iStock

В Україні на прийдешніх вихідних прогнозується можливе пом’якшення графіків відключень електроенергії для побутових споживачів. Основною причиною є очікувана сонячна та тепла погода, що, як правило, призводить до зниження загального споживання енергії.

Про це повідомив директор НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону.

Віталій Зайченко пояснив, що сприятливі погодні умови та фактор вихідних днів дозволяють з обережним оптимізмом дивитися на ситуацію.

«Ми очікуємо зниження споживання, яке також пов’язане із тим, що будуть вихідні дні. Тому для побутових споживачів тривалість обмежень буде знижено», — заявив він.

Водночас, керівник «Укренерго» наголосив на високій непередбачуваності ситуації в енергосистемі. Це спричинено постійними російськими терористичними атаками на критичну інфраструктуру.

Очільник «Укренерго» підкреслив, що будь-які прогнози є умовними, оскільки невідомо, коли може статися наступний масований удар по українській енергетиці. Однак на даний момент очікування тепла та зменшення споживання дозволяють прийняти рішення про тимчасове послаблення графіків.

Нагадаємо, у Запорізькій області стали більш жорсткими графіки відключення світла. До таких посилень вдалися за вказівкою «Укренерго» через обстріли об’єктів генерації і підстанцій цього тижня.

Раніше очільник «Укренерго» Віталій Зайченко обіцяв, що ситуація з відключеннями «значно покращиться» вже у наступні кілька тижнів.

