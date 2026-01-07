Відключення світла у Запоріжжі, Дніпрі та Кривому Розі: яка ситуація у містах через ворожу атаку

Відключення світла / © ТСН.ua

У Запоріжжі, Дніпрі та Кривому Розі ввечері 7 січня 2026 року зафіксовано масові відключення електроенергії через російські атаки. Станом на 23:00 тривають аварійні блекаути внаслідок ударів РФ дронами та ракетами. Повідомляють і про проблеми водо- та теплопостачанням. Графіки відключень діють впродовж доби, але атаки спричинили масштабні знеструмлення.

Про це йдеться у повідомленнях голови Дніпропетровської ОВА Миколи Лукашука, Міненерго, голови Запорізької ОВА Івана Федорова, кореспондентів ТСН.ua,

Масштабний блекаут на Дніпропетровщині

Станом на 23:30 7 січня Дніпропетровщина залишається без електрики, води та тепла.

«Дніпропетровщина, увага. Поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів. Якщо у вас вдома наразі є вода — зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство „ДЗД“ також знеструмлено. Нагадую, що мапу Пунктів незламності можна знайти в „Дії“», — закликав Лукашук.

Місцеві жителі повідомляють про масове скуповування води в магазинах Дніпра.

У Міненерго підтвердили, що внаслідок атаки на енергетику майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

«Сьогодні увечері російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області», — йдеться в повідомденні.

Запоріжжя та область без світла, лікарні працюють на генераторах

Масована атака РФ спричинила серйозні перебої в енергосистемі Запорізької області. Як повідомив очільник ОВА Іван Федоров, у регіоні запроваджено екстрені обмеження електропостачання.

Наразі енергетики «Запоріжжяобленерго» намагаються стабілізувати ситуацію. Щоб забезпечити життєдіяльність міста, медичні заклади та об’єкти водоканалу були оперативно переключені на автономні джерела живлення (генератори).

За даними місцевих мешканців, у більшості районів Запоріжжя наразі відсутні не лише світло, а й вода та опалення. В області розгортають додаткові «Пункти незламності» для підтримки населення.

«Обмежте користування мобільним зв’язком. Він працює в аварійному режимі, — закликає місцевих Запорізька ОВА.

Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї — цього ресурсу вистачить приблизно на 8 годин.

У Кривому Розі — аварійні відключення

Атака ворога на місто спричинила екстрене відключення котелень та насосних станцій. Попри те, що енергетикам вдалося перезапустити понад 30 котелень, система теплозабезпечення зазнала «гідроударів».

«Фіксуємо втрату води в системі теплопостачання на рівні 200 тонн на годину. Це прямий наслідок поривів через перепади тиску», — зазначив Вілкул.

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, локально відключаючи пошкоджені ділянки для проведення ремонтів.

«Можливі серйозні аварійні вимкнення електроенергії. На всяк випадок наберіть води і зарядіть гаджети, будь ласка. Все що можна утримати на генераторах — будемо тримати», — заявив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Критичні об’єкти (лікарні, водоканал) за потреби переводять на генератори, у місті розгорнуто мережу «Пунктів незламності».

Нагадаємо, через знеструмлення на Дніпровщині та Запоріжжі “УЗ” задіяла резервні тепловози для низки поїздів.

Залізнична інфраструктура працює на генераторах, вокзали забезпечені стабільним зв’язком та енергією.

Стало відомо, що рейси №734 (Київ-Дніпро), №37 (Запоріжжя-Київ), №119 (Дніпро-Холм) та №79 (Дніпро-Львів) затримуються.

Окрім бойових дій, на енергосистему почне тиснути негода: зранку 8 січня в Україну зайде потужний циклон, що може призвести до нових знеструмлень поза графіками.