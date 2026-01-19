ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
792
4 хв

Відключення світла 20 січня: актуальні графіки для всіх регіонів України

Графіки погодинного відключення світла діятимуть по всій Україні.

Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Завтра, 20 січня, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи обмеження споживання. Енергетики запроваджують як графіки погодинних відключень для побутових споживачів, так і обмеження для промисловості.

Про це повідомляє Укренерго, ДТЕК та місцеві обленерго.

Графік відключення світла в Києві

У столиці продовжують діяти екстрені відключення у столиці тривають. У ДТЕК зазначають, що спрогнозувати час повернення світла наразі неможливо.

Графік відключення світла в Київській області

Також і в Київській області застосовані екстренні відключення світла. Ситуація також ускладнена морозами та перевантаженням електромереж.

Графік відключення світла в Одеській області

Як повідомляє ДТЕК, графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення.

Графік відключення світла в Одеській області / © соцмережі

Графік відключення світла в Одеській області / © соцмережі

Графік відключення світла в Одеській області / © соцмережі

Графік відключення світла в Одеській області / © соцмережі

Графік відключення світла в Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області ДТЕК опублікував наступні графіки відключення світла:

Графік відключення світла в Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Дніпропетровській області / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на вівторок, 20 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 — 00:00 — 00:30; 07:30 — 14:30; 18:00 — 00:00;

1.2 — 05:30 — 11:00; 14:30 — 21:30;

2.1 — 00:00 — 00:30; 04:00 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

2.2 — 00:00 — 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 21:30;

3.1 — 00:00 — 00:30; 04:00 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

3.2 — 04:00 — 07:30; 09:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

4.1 — 00:30 — 04:00; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

4.2 — 00:00 — 04:00; 07:30 — 14:30; 18:00 — 21:30;

5.1 — 00:30 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

5.2 — 00:30 — 07:30; 11:00 — 18:00; 21:30 — 00:00;

6.1 — 00:00 — 00:30; 04:00 — 11:00; 14:30 — 21:30;

6.2 — 00:30 — 04:00; 07:30 — 11:00; 14:30 — 19:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

1.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

2.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

2.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

4.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

4.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

5.2: 00:00 — 02:00, 06:00 — 11:00, 15:00 — 20:00

6.1: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

6.2: 01:30 — 06:30, 10:30 — 15:30, 19:30 — 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла в Сумській області

Завтра, 20 січня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК «Укренерго».

Графік відключення світла в Сумській області / © соцмережі

Графік відключення світла в Сумській області / © соцмережі

Графік відключення світла в Житомирській області

На 20.01.2026р. по команді НЕК «Укренерго» буде застосовано:

Графік відключення світла в Житомирській області / © соцмережі

Графік відключення світла в Житомирській області / © соцмережі

Графік відключення світла в Хмельницькій області

20 січня на Хмельниччині діятимуть наступні графіки відключення:

Графіки відключення світла в Хмельницькій області / © соцмережі

Графіки відключення світла в Хмельницькій області / © соцмережі

Графіки відключення світла у Львівській області

У Львівській області діятимуть наступні графіки відключення:

Графіки відключення світла в Львівській області / © соцмережі

Графіки відключення світла в Львівській області / © соцмережі

Графіки відключення світла в Рівненській області

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави Укренерго дало команду запровадити на Рівненщині у вівторок, 20 січня, графік погодинних відключень електроенергії:

  • підчерга 1.1 00.00-02.00, 08.00-11.00, 14.00-19.00, 22.00-00.00

  • підчерга 1.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-19.00

  • підчерга 2.1 02.00-06.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00

  • підчерга 2.2 02.00-06.00, 10.00-14.00, 16.00-22.00

  • підчерга 3.1 04.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00

  • підчерга 3.2 04.00-08.00, 11.00-16.00, 19.00-00.00

  • підчерга 4.1 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00

  • підчерга 4.2 02.00-08.00, 11.00-16.00, 20.00-00.00

  • підчерга 5.1 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-20.00

  • підчерга 5.2 00.00-04.00, 08.00-14.00, 16.00-21.00

  • підчерга 6.1 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00

  • підчерга 6.2 00.00-02.00, 06.00-11.00, 14.00-20.00

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Графік відключення світла в Тернопільській області. / © соцмережі

Графік відключення світла в Тернопільській області. / © соцмережі

Графік відключення світла у Вінницькій області

На Вінниччині також застосують графіки відключення:

Графік відключення світла у Вінницькій області / © соцмережі

Графік відключення світла у Вінницькій області / © соцмережі

Графік відключення світла в Кіровоградській області

За розпорядженням НЕК «Укренерго» 20.01.2026 буде діяти наступний графік погодинних відключень (ГПВ):

Черга 1.1: 00-02, 04-07, 08-10, 11-14, 15-18, 20-23

Черга 1.2: 00-02, 04-06, 07-10, 11-14, 15-18, 19-22

Черга 2.1: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 15-18, 19-22

Черга 2.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22

Черга 3.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22

Черга 3.2: 00-02, 04-06, 08-11, 12-15, 16-19, 20-22, 23-24

Черга 4.1: 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-20, 22-24

Черга 4.2: 02-04, 06-09, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-21, 22-24

Черга 5.2: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 22-24

Черга 6.1: 02-04, 06-08, 09-12, 13-16, 17-20, 21-24

Черга 6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 13-16, 17-20, 21-24

Графік відключення світла в Кіровоградській області / © соцмережі

Графік відключення світла в Кіровоградській області / © соцмережі

Графік відключення світла в Полтавській області

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 20 січня 2026 року:
з 00:00 по 06:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черг.
з 06:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.
з 08:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4.5 черг.
з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

Графік відключення світла в Полтавській області / © скриншот

Графік відключення світла в Полтавській області / © скриншот

Графік відключення світла в Закарпатській області

Графік погодинних включень/відключень електроенергії на 20.01.2026:

Графік відключення світла в Закарпатській області / © соцмережі

Графік відключення світла в Закарпатській області / © соцмережі

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії:

Графік відключення світла у Волинській області / © скриншот

Графік відключення світла у Волинській області / © скриншот

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК «Укренерго», 20 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ):

Графік відключення світла в Чернігівській області. / © соцмережі

Графік відключення світла в Чернігівській області. / © соцмережі

Графік відключення світла в Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-01:30; 05:00-12:00; 15:30-22:30

1.2 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.1 01:30-06:00; 07:00-12:00; 15:30-22:30

2.2 01:30-05:00; 06:00-12:00; 15:30-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

3.2 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.1 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

4.2 00:00-05:00; 08:30-15:30; 19:00-24:00

5.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

5.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.1 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

6.2 00:00-01:30; 05:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00

Графік відключення світла у Черкаській області

Години відсутності електропостачання:

1.1 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:30, 12:00 — 16:30, 18:00 — 22:00

1.2 02:00 — 05:00, 07:00 — 11:30, 13:00 — 17:30, 19:00 — 22:00

2.1 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:30, 15:00 — 19:00, 21:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 15:30 — 20:00, 22:00 — 24:00

3.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 09:00, 10:30 — 15:00, 16:30 — 20:00, 23:00 — 24:00

3.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:30, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

4.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:30, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

4.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 11:00 — 15:30, 17:00 — 21:00, 23:00 — 24:00

5.1 03:00 — 07:00, 09:00 — 13:00, 14:30 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.2 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 13:30 — 18:00, 20:00 — 22:00

6.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 11:00, 12:30 — 17:00, 19:00 — 23:00

6.2 00:00 — 03:00, 07:00 — 10:00, 11:30 — 16:00, 17:30 — 22:00

Графік відключення світла у Чернівецькій області

У Чернівецькій області застосують наступні відключення:

Графік відключення світла у Чернівецькій області. / © скриншот

Графік відключення світла у Чернівецькій області. / © скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 20 січня, через значні пошкодження об’єктів енергоінфраструктури внаслідок російських атак в Україні запровадять обмеження електроспоживання.

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив про те, що світла може не бути понад 16 годин на добу, однак відключення відбуватимуться за графіками.

